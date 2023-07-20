"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт

"Это просто курица. Но это не просто курица. Она запеченная. Нет, она запеченная с картофелем. Или еще лучше – смазанная горчицей и запеченная с картофелем. А к ней… Ох, садитесь и слушайте, потому что это просто курица, но не просто курица", – написал кулинар.

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 600 – 700 г;

картофель – 700 г;

1/2 лимона;

горчица;

тимьян;

лавровый лист;

оливки;

чеснок – 2 головки;

соль.

Приготовление

Застелить противень пергаментом. Выложить мясо и разрезанный на две части картофель. Курицу смазать горчицей, добавить несколько веточек тимяна, лавровый лист, оливки, лавровый лист, чеснок (чистить его не нужно). Выжать сок половины лимона, добавить соль, оливковое масло. Выпекаете 40 минут при температуре 180 градусов.

"Может показаться, что это сложно, но нет. Вы просто выкладываете эти продукты на противень и просто запекаете их. И у вас получается не просто курица, а искусство, созданное вашими руками", – заявил Клопотенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)