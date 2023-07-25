Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта

"Вы когда-нибудь готовили абрикосовый пирог по рецепту французской бабушки? Если нет, то хотя бы попробуйте вообразить этот вкус, а еще лучше возьмите и приготовьте со мной!" – отметил Ярославский.

Он акцентировал внимание, что в этом рецепте присутствует секретный ингредиент – франжипан. Это ореховый крем, масса для начинок или тортов.

Ингредиенты для теста на два пирога:

150 г сливочного масла 82,5%;

250 г пшеничной муки;

75 г сахара;

одно яйцо.

Франжипан на один пирог:

100 г сливочного масла 82,5%;

два яйца;

80 г сахара;

115 г миндальной муки;

20 г коньяка;

600 г абрикосов.

Приготовление