Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта

"Вы когда-нибудь готовили абрикосовый пирог по рецепту французской бабушки? Если нет, то хотя бы попробуйте вообразить этот вкус, а еще лучше возьмите и приготовьте со мной!" – отметил Ярославский.
Он акцентировал внимание, что в этом рецепте присутствует секретный ингредиент – франжипан. Это ореховый крем, масса для начинок или тортов.
Ингредиенты для теста на два пирога:
- 150 г сливочного масла 82,5%;
- 250 г пшеничной муки;
- 75 г сахара;
- одно яйцо.
Франжипан на один пирог:
- 100 г сливочного масла 82,5%;
- два яйца;
- 80 г сахара;
- 115 г миндальной муки;
- 20 г коньяка;
- 600 г абрикосов.
Приготовление
- Сливочное масло взбить с яйцом и сахаром, добавить муку. Тесто поставить в холодильник на 30 минут охладиться.
- Раскатать на пергаменте тоненьким слоем круг диаметром 26 см. Вырезать прямо по форме.
- Сделать вилкой проколы и выпекать при температуре 175 ºС 15 минут – до румяности.
- Для приготовления франжипана сливочное масло комнатной температуры взбить с яйцами и сахаром, пока сахар не растворится.
- Добавить миндальную муку. Добавить в смесь коньяк и все поместить на уже испеченный слой теста. Сверху положить абрикосовые дольки и слегка погрузить их во франжипан.
- Выпекать 28 минут при температуре 185 ºС.
- Подавать теплым, можно со взбитыми сливками, а можно еще вместо абрикосов брать сливы.
Контекст:
Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.