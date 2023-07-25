Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2023
 
Рецепты

Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта

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Пирог с абрикосами подается теплым
Пирог с абрикосами подается теплым
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор и кулинар Владимир Ярославский в Instagram поделился рецептом приготовления пирога по французскому рецепту.

"Вы когда-нибудь готовили абрикосовый пирог по рецепту французской бабушки? Если нет, то хотя бы попробуйте вообразить этот вкус, а еще лучше возьмите и приготовьте со мной!" – отметил Ярославский.

Он акцентировал внимание, что в этом рецепте присутствует секретный ингредиент – франжипан. Это ореховый крем, масса для начинок или тортов.

Ингредиенты для теста на два пирога:

  • 150 г сливочного масла 82,5%;
  • 250 г пшеничной муки;
  • 75 г сахара;
  • одно яйцо.

Франжипан на один пирог:

  • 100 г сливочного масла 82,5%;
  • два яйца;
  • 80 г сахара;
  • 115 г миндальной муки;
  • 20 г коньяка;
  • 600 г абрикосов.

Приготовление

  1. Сливочное масло взбить с яйцом и сахаром, добавить муку. Тесто поставить в холодильник на 30 минут охладиться.
  2. Раскатать на пергаменте тоненьким слоем круг диаметром 26 см. Вырезать прямо по форме.
  3. Сделать вилкой проколы и выпекать при температуре 175 ºС 15 минут – до румяности.
  4. Для приготовления франжипана сливочное масло комнатной температуры взбить с яйцами и сахаром, пока сахар не растворится.
  5. Добавить миндальную муку. Добавить в смесь коньяк и все поместить на уже испеченный слой теста. Сверху положить абрикосовые дольки и слегка погрузить их во франжипан.
  6. Выпекать 28 минут при температуре 185 ºС.
  7. Подавать теплым, можно со взбитыми сливками, а можно еще вместо абрикосов брать сливы.
Контекст:

Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.

Теги: ресторатор, десерт, рецепт, пирог, Владимир Ярославский, рецепты
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