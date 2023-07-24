Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее

В ролике Дорофеева предстала с небрежно собранными волосами и в серой спортивной кофте, Кацурин – в белой футболке и серых шортах.

Певица показала, как Кацурин режет салат, варит спагетти и обжаривает морепродукты с овощами, а в конце ролика – готовые блюда.