Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее

В ролике Дорофеева предстала с небрежно собранными волосами и в серой спортивной кофте, Кацурин – в белой футболке и серых шортах.
Певица показала, как Кацурин режет салат, варит спагетти и обжаривает морепродукты с овощами, а в конце ролика – готовые блюда.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого.
Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.