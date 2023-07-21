Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
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Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена

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Дорофеева о своей свадьбе: Нам хотелось простоты, нам хотелось чувствовать себя комфортно
Дорофеева о своей свадьбе: Нам хотелось простоты, нам хотелось чувствовать себя комфортно
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Украинская певица Надя Дорофеева 21 июля в эфире канала "1+1 Україна" назвала свою свадьбу с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным спонтанным решением.

По словам артистки, у нее остались невероятные впечатления от свадьбы.

"Конечно, мне повезло. Потому что мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена. Это невероятно, – призналась артистка. – Слушайте, это было такое спонтанное решение. Дело в том, что мы не выряжались на свадьбу. Нам хотелось простоты, нам хотелось чувствовать себя комфортно".

Дорофеева подчеркнула, что сейчас неактуально делать что-то вычурное.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого. Украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июня.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим. Певица не стала менять фамилию после второго замужества.

Ранее Дорофеева была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023-го певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года. Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes в ноябре 2022 года подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили. В июле 2023 года певец заявил, что они "не просто поменялись парами". "Мы можем поменяться – это когда ты соглашаешься с чем-то и я соглашаюсь с чем-то", – уточнил артист.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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