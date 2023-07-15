Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2023
 
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"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга

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Весной 2022 года Дорофеева сообщила, что рассталась с Dantes, а летом 2023 года вышла замуж за Кацурина
Весной 2022 года Дорофеева сообщила, что рассталась с Dantes, а летом 2023 года вышла замуж за Кацурина
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский певец Dantes знал о том, что его бывшая жена, украинская певица Надя Дорофеева выходит замуж за его бывшего лучшего друга и экс-супруга его новой девушки, украинского дизайнера Даши Кацуриной – украинского ресторатора Михаила Кацурина. Об этом он рассказал в интервью, которое 14 июля вышло на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

"Вас пригласили на свадьбу, которая состоялась?" – спросила Ефросинина.

"Меня – нет. Дашу – тоже нет. Но мы знали об этом до этого", – сказал артист.

На вопрос, общается ли он с Дорофеевой после их расставания, певец ответил отрицательно.

"Мы с Надей не общаемся, если только есть какие-то вопросы – просто пообщались – и все", – отметил он.

Dantes признался, что его новая девушка поддерживает общение со своим экс-супругом, так как у них есть общий бизнес и дети.

"Твоя боль была связана с тем, что избранником [Нади] стал твой в прошлом близкий друг?" – спросила у артиста Ефросинина.

"Конечно, но это неправильная формулировка вопроса, как и то, что до сих пор в СМИ пишут: "Просто поменялись". Эта фраза... Нет, это не просто поменялись, – сказал он. – Мы можем поменяться – это когда ты соглашаешься с чем-то и я соглашаюсь с чем-то". 

В июне певец признался, что с удовольствием бы пришел на свадьбу Дорофеевой и Кацурина.

"Я пошел бы на свадьбу, если бы она была, с удовольствием. Это тоже интересно. Мы что, враги? Мы что, ненавидим друг друга?" – заявил он тогда.

Контекст:

Дорофеева и Dantes объявили о расставании весной 2022 года, а в январе 2023 официально развелись. Детей у них нет.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. 13 июля артистка подтвердила слухи, опубликовав свадебные фото, но не стала называть дату регистрации брака. Украинский продюсер Владимир Завадюк сообщил, что церемония состоялась месяц назад.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Кацурин официально оформил развод с Дашей Кацуриной в начале 2022 года. У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Надя Дорофеева, развод, Dantes, Михаил Кацурин
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