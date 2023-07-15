"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга

"Вас пригласили на свадьбу, которая состоялась?" – спросила Ефросинина.
"Меня – нет. Дашу – тоже нет. Но мы знали об этом до этого", – сказал артист.
На вопрос, общается ли он с Дорофеевой после их расставания, певец ответил отрицательно.
"Мы с Надей не общаемся, если только есть какие-то вопросы – просто пообщались – и все", – отметил он.
Dantes признался, что его новая девушка поддерживает общение со своим экс-супругом, так как у них есть общий бизнес и дети.
"Твоя боль была связана с тем, что избранником [Нади] стал твой в прошлом близкий друг?" – спросила у артиста Ефросинина.
"Конечно, но это неправильная формулировка вопроса, как и то, что до сих пор в СМИ пишут: "Просто поменялись". Эта фраза... Нет, это не просто поменялись, – сказал он. – Мы можем поменяться – это когда ты соглашаешься с чем-то и я соглашаюсь с чем-то".
В июне певец признался, что с удовольствием бы пришел на свадьбу Дорофеевой и Кацурина.
"Я пошел бы на свадьбу, если бы она была, с удовольствием. Это тоже интересно. Мы что, враги? Мы что, ненавидим друг друга?" – заявил он тогда.
Дорофеева и Dantes объявили о расставании весной 2022 года, а в январе 2023 официально развелись. Детей у них нет.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. 13 июля артистка подтвердила слухи, опубликовав свадебные фото, но не стала называть дату регистрации брака. Украинский продюсер Владимир Завадюк сообщил, что церемония состоялась месяц назад.
Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.
Кацурин официально оформил развод с Дашей Кацуриной в начале 2022 года. У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.