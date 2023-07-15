"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга

Весной 2022 года Дорофеева сообщила, что рассталась с Dantes, а летом 2023 года вышла замуж за Кацурина Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Вас пригласили на свадьбу, которая состоялась?" – спросила Ефросинина.

"Меня – нет. Дашу – тоже нет. Но мы знали об этом до этого", – сказал артист.

На вопрос, общается ли он с Дорофеевой после их расставания, певец ответил отрицательно.

"Мы с Надей не общаемся, если только есть какие-то вопросы – просто пообщались – и все", – отметил он.

Dantes признался, что его новая девушка поддерживает общение со своим экс-супругом, так как у них есть общий бизнес и дети.

"Твоя боль была связана с тем, что избранником [Нади] стал твой в прошлом близкий друг?" – спросила у артиста Ефросинина.

"Конечно, но это неправильная формулировка вопроса, как и то, что до сих пор в СМИ пишут: "Просто поменялись". Эта фраза... Нет, это не просто поменялись, – сказал он. – Мы можем поменяться – это когда ты соглашаешься с чем-то и я соглашаюсь с чем-то".

В июне певец признался, что с удовольствием бы пришел на свадьбу Дорофеевой и Кацурина.

"Я пошел бы на свадьбу, если бы она была, с удовольствием. Это тоже интересно. Мы что, враги? Мы что, ненавидим друг друга?" – заявил он тогда.