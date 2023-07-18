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18 июля, 2023
 
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Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках

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Для Дорофеевой брак с Кацуриным стал вторым, а для него третьим
Для Дорофеевой брак с Кацуриным стал вторым, а для него – третьим
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинский блогер и волонтер Артемий Сурин 17 июля разместил в Instagram фото, на котором запечатлен со своей женой в компании украинской артистки Нади Дорофеевой и ее мужа, украинского ресторатора Михаила Кацурина.

"Сурины-Кацурины. Поддерживаем тех, кто, как и мы, идет за сердцем", – подписал фото блогер. На снимке также присутствует собака.

"Ждем шутки о свингерах",  прокомментировала фото Дорофеева. 

"Новые друзья, новые вызовы. Теперь к нашим свингерским вечеринкам добавились не только друзья, но и собака",  пошутил Кацурин в Instagram Stories.

Скриншот: misha_katsurin / Instagram
Скриншот: misha_katsurin / Instagram

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого. Украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июля.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим. Певица не стала менять фамилию после второго замужества.

Ранее Дорофеева была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023-го певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes в ноябре 2022 года подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили. В июле 2023 года певец заявил, что они не "не просто поменялись парами". Мы можем поменяться – это когда ты соглашаешься с чем-то и я соглашаюсь с чем-то", – уточнил артист.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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