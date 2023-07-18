"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем

"У меня возникли проблемы с командой сразу, как я вошла туда. Я не могла об этом говорить. Я оказалась в такой абсолютно ужасной ситуации..." – сказала Мендель.

"Проблемы именно в окружении президента?" – уточнила журналистка.

Мендель ответила утвердительно.

"Я захожу, являюсь незнакомым человеком и меня надо проверить. Доверие не строится за одну минуту. Но есть [бывший глава Офиса президента Андрей] Богдан, или Тимошенко Кирилл, который с президентом прошел всю кампанию. К ним есть доверие, правильно? Это ребята, которые показали, что что-то могут. Каждый из них считал, что это он привел президента к власти. И тут заходит Юля с какой-то позицией. Думаю, мало кто поверит, но тогда возник конфликт на основании того, что я постоянно говорила, что надо давать какие-то интервью, надо давать ответы на запросы. У нас были тысячи запросов", – рассказала Мендель.

Она подчеркнула, что в ответ на ее предложения Тимошенко говорил, что Зеленскому не стоит давать интервью, и не хотел, чтобы пресс-служба готовила ответы на журналистские запросы.

По словам Мендель, самый большой конфликт между ней и Тимошенко возник накануне первого зарубежного визита Зеленского. Она подчеркнула, что Тимошенко не давал ей общаться с президентом напрямую, выступая посредником в их коммуникации, но тогда ей удалось организовать и подготовить интервью Зеленского для прессы. Мендель отметила, что подготовка проходила у президента дома.

"Кирилл был настолько зол, что его таким в жизни еще не видели, – описала реакцию Тимошенко Мендель. – Кирилл позвонил команде и сказал, что мы будем увольнять Мендель, она ослушивается. Почему? Потому что он не знал, что я была дома у президента, он хотел, чтобы я общалась через него".

Мендель заявила, что из-за того, что Тимошенко не давал ей работать, ее хейтили журналисты.

"На следующий день меня Кирилл обвинил в сливе информации из-за переговоров – и президент перестал со мной общаться, – добавила Мендель. – С Кириллом я никогда не мирилась. Я думаю, что это человек очень советского типа мышления. И я не уверена, что это государственный деятель. Наверное, я должна восхищаться тем, какой он хороший актер, что он мог на протяжении стольких лет так хорошо создавать имидж такого преданного, пожалуй, я не знаю кому: государству или Владимиру Александровичу – человека, что Владимир Александрович так к нему относился с уважением и оставлял в должности. Но могу сказать: как только он спускался, это была совсем другая история. Нас посылали матом, например. Он мог себе позволить. Ну он так прямо не говорил – писал".