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18 июля, 2023
 
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"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем

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Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019-го по лето 2021 года
Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019-го по лето 2021 года
Фото: Юлія Мендель / Facebook

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью, которое 15 июля вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, заявила, что бывший заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко не давал ей работать и препятствовал прямому общению с президентом.

"У меня возникли проблемы с командой сразу, как я вошла туда. Я не могла об этом говорить. Я оказалась в такой абсолютно ужасной ситуации..." – сказала Мендель.

"Проблемы именно в окружении президента?" – уточнила журналистка.

Мендель ответила утвердительно.

"Я захожу, являюсь незнакомым человеком и меня надо проверить. Доверие не строится за одну минуту. Но есть [бывший глава Офиса президента Андрей] Богдан, или Тимошенко Кирилл, который с президентом прошел всю кампанию. К ним есть доверие, правильно? Это ребята, которые показали, что что-то могут. Каждый из них считал, что это он привел президента к власти. И тут заходит Юля с какой-то позицией. Думаю, мало кто поверит, но тогда возник конфликт на основании того, что я постоянно говорила, что надо давать какие-то интервью, надо давать ответы на запросы. У нас были тысячи запросов", – рассказала Мендель.

Она подчеркнула, что в ответ на ее предложения Тимошенко говорил, что Зеленскому не стоит давать интервью, и не хотел, чтобы пресс-служба готовила ответы на журналистские запросы.

По словам Мендель, самый большой конфликт между ней и Тимошенко возник накануне первого зарубежного визита Зеленского. Она подчеркнула, что Тимошенко не давал ей общаться с президентом напрямую, выступая посредником в их коммуникации, но тогда ей удалось организовать и подготовить интервью Зеленского для прессы. Мендель отметила, что подготовка проходила у президента дома.

"Кирилл был настолько зол, что его таким в жизни еще не видели,  описала реакцию Тимошенко Мендель. – Кирилл позвонил команде и сказал, что мы будем увольнять Мендель, она ослушивается. Почему? Потому что он не знал, что я была дома у президента, он хотел, чтобы я общалась через него".

Мендель заявила, что из-за того, что Тимошенко не давал ей работать, ее хейтили журналисты. 

"На следующий день меня Кирилл обвинил в сливе информации из-за переговоров – и президент перестал со мной общаться, – добавила Мендель. – С Кириллом я никогда не мирилась. Я думаю, что это человек очень советского типа мышления. И я не уверена, что это государственный деятель. Наверное, я должна восхищаться тем, какой он хороший актер, что он мог на протяжении стольких лет так хорошо создавать имидж такого преданного, пожалуй, я не знаю кому: государству или Владимиру Александровичу – человека, что Владимир Александрович так к нему относился с уважением и оставлял в должности. Но могу сказать: как только он спускался, это была совсем другая история. Нас посылали матом, например. Он мог себе позволить. Ну он так прямо не говорил – писал".

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

По словам Мендель, за время ее работы пресс-секретарем ее зарплата выросла в три раза – с 15 тыс. грн до 45 тыс. грн.

Тимошенко, работавшего в Офисе президента Украины с мая 2019 года, Зеленский уволил 24 января 2023 года.

На должность замглавы ОП в тот же день был назначен Алексей Кулеба, который до этого руководил Киевской областной военной администрацией.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, скандал, президент, Кирилл Тимошенко, Юлия Мендель
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