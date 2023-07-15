Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику

Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019 года по лето 2021 года Фото: iuliia_mendel / Instagram

"Единственный вопрос, который задавали мои подписчики, – пусть расскажет об интимных отношениях с Зеленским", – обратилась к Мендель Доротюк.

"Это самая примитивная выдумка и, кстати, очень похожая на российскую тактику. Потому что в России, если ты хочешь уничтожить женщину, ты ее сексуализируешь, делаешь ее какой-то типа гулящей. Начинаешь что-то туда – ниже пояса, понимаешь?" – ответила Мендель.

Она подчеркнула, что знает, кто это делал. По словам Мендель, этот человек был связан с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Это был человек, который когда-то работал c Петром Алексеевичем – с его командой. Я не говорю, что напрямую. Потом поссорился, но что-то хотел от нашей команды, ничего не вышло – и вот я пошла на такую раздачу", – сказала экс-пресс-секретарь Зеленского.