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15 июля, 2023
 
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Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику

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Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019 года по лето 2021 года
Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019 года по лето 2021 года
Фото: iuliia_mendel / Instagram

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью, которое 15 июля вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, вновь прокомментировала слухи, распространяемые летом 2020 года о якобы ее интимных отношениях с Зеленским.

"Единственный вопрос, который задавали мои подписчики, – пусть расскажет об интимных отношениях с Зеленским", – обратилась к Мендель Доротюк. 

"Это самая примитивная выдумка и, кстати, очень похожая на российскую тактику. Потому что в России, если ты хочешь уничтожить женщину, ты ее сексуализируешь, делаешь ее какой-то типа гулящей. Начинаешь что-то туда – ниже пояса, понимаешь?" – ответила Мендель.

Она подчеркнула, что знает, кто это делал. По словам Мендель, этот человек был связан с пятым президентом Украины Петром Порошенко. 

"Это был человек, который когда-то работал c Петром Алексеевичем – с его командой. Я не говорю, что напрямую. Потом поссорился, но что-то хотел от нашей команды, ничего не вышло – и вот я пошла на такую раздачу", – сказала экс-пресс-секретарь Зеленского.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

В июле 2020 года Мендель выступила с видеообращением в Instagram и прокомментировала материал о фейках, в которых ее упоминают как якобы беременную от главы государства. Мендель разместила ссылку на материал "24 канала", опубликованный 10 июля. Первой в семерке самых громких фейков года упомянута беременная якобы от Зеленского Мендель.

Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в начале марта 2021 года Мендель прокомментировала эти слухи. По словам бывшего пресс-секретаря, Зеленский тогда перевел эту тему в шутку.

"Ну, спросил: "Как дела?" – посмеялся типа: "Ты в положении?" Ну, он сам смеялся, это было смешно", – сказала она.

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, президент, увольнение, Юлия Мендель, Александр Зеленский, слухи
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