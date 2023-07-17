Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского

Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019-го по лето 2021 года Фото: iuliia_mendel / Instagram

"У меня поднималась зарплата. У меня было 15 тыс. грн и в конце, когда я уходила, после вычета налогов было 45, наверное, – сообщила Мендель. – То есть в три раза. Туда входили какие-то премии".

Бывший пресс-секретарь Зеленского добавила, что сейчас нигде официально не работает.

"В иностранные издания я пишу статьи, но в Украине я нигде не работаю", – отметила Мендель.

Она также призналась, что после своего увольнения никаким образом не сотрудничала с Офисом президента.