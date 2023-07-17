Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского

"У меня поднималась зарплата. У меня было 15 тыс. грн и в конце, когда я уходила, после вычета налогов было 45, наверное, – сообщила Мендель. – То есть в три раза. Туда входили какие-то премии".
Бывший пресс-секретарь Зеленского добавила, что сейчас нигде официально не работает.
"В иностранные издания я пишу статьи, но в Украине я нигде не работаю", – отметила Мендель.
Она также призналась, что после своего увольнения никаким образом не сотрудничала с Офисом президента.
В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).
30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.