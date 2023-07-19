"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу

"Мы считали их всю ночь. Но там не столько было денег. Короче, не отбили", – пошутила артистка.

Она уточнила, что украинский блогер Антон Птушкин подарил им с Кацуриным креативное видео, а украинский певец Макс Барских – деньги.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого. Украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июля.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим. Певица не стала менять фамилию после второго замужества.

Ранее Дорофеева была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023-го певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes в ноябре 2022 года подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили. В июле 2023 года певец заявил, что они "не просто поменялись парами". "Мы можем поменяться – это когда ты соглашаешься с чем-то и я соглашаюсь с чем-то", – уточнил артист.