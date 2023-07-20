Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк

На снимке Никитюк запечатлена за столом с Кацуриным и его женой, украинской певицей Надей Дорофеевой (Dorofeeva).
"Надя красивая, как всегда. Миша Кацурин сегодня в образе", – написала она.
Кацурин предстал с усами и отросшими волосами.
На столе установили фото в рамке. Этот снимок Никитюк 13 июля, когда стало известно, что Дорофеева и Кацурин поженились, назвала свадебным подарком им.
Никитюк использовала свадебное ретрофото, на котором заменила лица молодоженов изображениями Кацурина и Дорофеевой. Пост она размещала в Instagram Stories.
"Фото обязательно возьмите в рамочку и поставьте в спальне!" – написала тогда Никитюк.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. 13 июля Дорофеева сообщила, что они поженились. Для певицы этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.
В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся с Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании весной 2022 года. Детей у них нет.
После того как Дорофеева и Кацурин закрутили роман, у бывшей жены Кацурина, дизайнера Даши Кацуриной, начались отношения с Dantes.