Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк

Для Дорофеевой брак с Кацуриным стал вторым, а для ее мужа – третьим Фото: nadyadorofeeva / Instagram

На снимке Никитюк запечатлена за столом с Кацуриным и его женой, украинской певицей Надей Дорофеевой (Dorofeeva).

"Надя красивая, как всегда. Миша Кацурин сегодня в образе", – написала она.

Кацурин предстал с усами и отросшими волосами.

На столе установили фото в рамке. Этот снимок Никитюк 13 июля, когда стало известно, что Дорофеева и Кацурин поженились, назвала свадебным подарком им.





Фото: misha_katsurin / Instagram

Никитюк использовала свадебное ретрофото, на котором заменила лица молодоженов изображениями Кацурина и Дорофеевой. Пост она размещала в Instagram Stories.

"Фото обязательно возьмите в рамочку и поставьте в спальне!" – написала тогда Никитюк.