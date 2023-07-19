Дорофеева показала, как украинский военный станцевал на ее концерте. Видео

Дорофеева: Я мечтаю, чтобы все наши ребята вернулись домой здоровыми Фото: Надя Дорофєєва / Facebook

В ролике певица показала, как выступала перед украинскими военными. Один из них предложил своей девушке стать его женой, а еще один станцевал на сцене.

"Странно, что Instagram удаляет посты о военных. Но я запощу снова. Я никогда не перестану благодарить каждого бойца Украины, потому что для меня вы – герои", – заявила Дорофеева.

Певица призналась, что чувствовала себя так, будто встретилась с давними друзьями.

"Мы обнимались, пели и танцевали вместе, улыбались, а после "Щоб не було" Женя сделал предложение своей любимой, потому что, как он сказал, это "их песня", – рассказала она.

Певица призналась, что просматривать видео ей грустно и тяжело, потому что каждый из этих мужчин рискует своей жизнью ради Украины.

"Я мечтаю, чтобы все наши ребята вернулись домой здоровыми", – добавила она.

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