Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2023
 
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Жена Тигипко снялась в купальнике под водой

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Зиневич: Всем привет
Зиневич: Всем привет
Фото: alla_zinevych_ / Instagram

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя бизнесвумен и ресторатор Алла Зиневич 18 июля в Instagram опубликовала снимки, сделанные на отдыхе в Испании.

Зиневич предстала в ярко-розовом купальнике. Она позировала, погрузившись в воду у берега.

"Это фото – напоминание себе, что время на море идет быстро, но уже хочется домой. Всем привет", – написала она.

Жена Тигипко отдыхает на море с конца июня.

Контекст:

Зиневич – третья жена Тигипко. Он рассказал об отношениях осенью 2021 года. Пара воспитывает троих сыновей.

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

Теги: Сергей Тигипко, купальник, отдых, фото, бикини, жена, море, Алла Зиневич
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