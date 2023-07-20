Жена Тигипко снялась в купальнике под водой

Зиневич предстала в ярко-розовом купальнике. Она позировала, погрузившись в воду у берега.
"Это фото – напоминание себе, что время на море идет быстро, но уже хочется домой. Всем привет", – написала она.
Жена Тигипко отдыхает на море с конца июня.
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Зиневич – третья жена Тигипко. Он рассказал об отношениях осенью 2021 года. Пара воспитывает троих сыновей.
Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.