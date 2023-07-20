Жена Тигипко снялась в купальнике под водой

Зиневич предстала в ярко-розовом купальнике. Она позировала, погрузившись в воду у берега.

"Это фото – напоминание себе, что время на море идет быстро, но уже хочется домой. Всем привет", – написала она.

Жена Тигипко отдыхает на море с конца июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вербую позитивом та материнством (@alla_zinevych_tigipko)