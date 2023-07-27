Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2023
 
Рецепты

Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать

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Виноградные усики можно использовать в кулинарии
Виноградные усики можно использовать в кулинарии
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинар Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram поделился рецептом приготовления закуски из виноградных побегов.

Эта закуска готовится из небольшого набора составляющих и достаточно быстро.

Ингредиенты на банку 0,5 л:

  • виноградные усики – 400 г;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. виноградного уксуса.

Приготовление

  1. Помыть усики, выложить в стерилизованную банку.
  2. Сварить маринад из воды, соли, сахара, уксуса.
  3. Залить усики в банке, поставить их стерилизоваться на 10 минут. Закрутить крышкой.

"Это очень интересный и простой способ поэкспериментировать с едой. Эти усики потом можно добавлять в салаты, бутерброды или просто есть как закуску. Мы все здесь собрались для нового гастрономического опыта, правда?" – отметил Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил его в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: виноград, Евгений Клопотенко, рецепт, маринад, рецепты
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