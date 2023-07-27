Сделайте это прямо перед покупкой. Как выбрать сладкую и вкусную кукурузу. Советы

Кукуруза даже в сыром виде должна иметь приятный вкус Фото: depositphotos.com

Кулинар отметил, что предпочитает сладкие сорта кукурузы. Лучшими он считает следующие:

Добрыня;

Спирит;

Бонус;

Лакомка;

Ранняя золотая;

Ледяной нектар;

Санденс;

Сангента.

Клопотенко отметил, что, покупая сырую кукурузу, можно самостоятельно определить, насколько она будет вкусной после приготовления. Для этого нужно попробовать сырой початок.

"Если он сладкий, то после приготовления останется таким же. Если нет, то лучше поищите другую кукурузу. Конечно, можно взять несладкие початки и в процессе приготовления добавить сахар, но к чему обманывать себя?" – добавил кулинар.