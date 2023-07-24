Как укрепить свое ментальное здоровье. Советы психолога

Нужно составить собственную копилку самопомощи, чтобы забота о себе стала ежедневной стратегией, а не случаем. В этом помогут знания о базовых регуляциях организма. Всего существует четыре типа регуляции: саморегуляция, корегуляция, экорегуляция и теорегуляция.

Саморегуляция – это набор техник и ритуалов, которые помогают восстанавливаться. Например, дыхание, движения, медитации, мышечная релаксация, ритуалы заботы о себе. А также привычки и хобби, которые дают ресурс: вышивка, вязание, прогулки.

Корегуляция направлена на помощь в единстве с другими людьми. Общество может быть как источником энергии, так и наоборот, поэтому нужно сознательно выбирать круг общения, который дает ресурс и силы, а не отнимает их.

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Важно найти людей, которые разделяют ценности и двигаются в одном направлении.

"С древних времен украинские женщины ждали своих мужчин с войны так: собирались вместе, вышивали, пели песни и плакали. Почему это работало? Собираться вместе – это та же регуляция, понимание, что ты не один в своих переживаниях. Вышивка – мелкая моторика, которая успокаивает, а также усиливает ощущение себя через создание чего-то ценного. Пение – это глубокое диафрагмальное дыхание, успокаивающее нервную систему. Плач – выход эмоций", – объяснила психолог.

Экорегуляция – это любая деятельность, связанная с природой и животными.

Национальный институт здравоохранения США отмечает, что общение с животными снижает уровень кортизола (гормона, связанного со стрессом) и кровяное давление. Другие исследования показали, что животные могут уменьшить чувство одиночества и усилить чувство социальной поддержки, улучшить настроение.

В Японии существует традиция Шинрин-Йоку – искусство купания в лесу. Японский ученый, доктор Цин Ли исследовал влияние леса на человека и пришел к выводу, что фитонциды (эфирные масла древесины) ответственны за эффект расслабления, положительно влияют на иммунную систему человека, дают чувство безопасности и снижают стресс.

Теорегуляция – это не только религия, но и ценности, и вера, которые человек формирует на протяжении жизни.

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"То, что мы проговариваем сами себе в течение дня, действительно на нас влияет. Даже есть исследования, которые доказывают, что мы можем поддерживать чувство собственной целостности или, напротив, подавлять себя силой мысли и слова. Потому очень важно быть добрым к себе. И вот вопрос: всегда ли мы к себе так же добры, как к близким людям? Почему важно помнить об этих четырех регуляциях? Потому что когда мы осознаем, что и зачем делаем, тем быстрее восстанавливаем собственный ресурс", – отметила психолог.

Важно быть лояльными к себе, понимать, что в неидеальности нет ничего предосудительного. Проявлением заботы о себе будет отказ от просмотра новостей сразу после пробуждения, объятия с родными, общение с животными и прогулки на природе, йога, медитации.