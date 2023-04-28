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Как освободиться от влияния негативных мыслей. Специальное упражнение от психолога

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Негативные мысли можно контролировать
Негативные мысли можно контролировать
Фото: depositphotos.com

Человеку бывает сложно контролировать свои мысли. А если они о плохом – это может заметно портить качество жизни и отношения с окружающими. О том, как помочь уйти от тревожных рассуждений, отнимающих время и энергию, рассказала психолог проекта "Несокрушимая мама", инициированного "Фондом Маша", Татьяна Хоменко. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба "Фонда Маша".

Найти корень проблемы

Нужно определить, когда у вас изменилось настроение, вы почувствовали, что ухудшилось эмоциональное состояние. Нужно мысленно вернуться в тот момент и спросить себя: "О чем я в этот момент подумал или подумала?", "Что промелькнуло в моей голове?", "Полезно ли мне об этом думать?"

Техника дистанцирования "Радио"

Этот прием поможет справиться с вредными мыслями.

Нужно представить, что в комнате или автомобиле звучит радио, которое постоянно транслирует
негативную информацию. Она касается вас, ваших близких и жизни в целом. Его цель – испортить вам настроение. Этому радио нужно дать название: "Негативная волна", "Заезженная пластинка" или "Неудача". Так вы сможете более четко выделять для себя волны негатива.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ситуацию с негативным радио нужно представить реалистично и прислушаться к своей реакции на информацию, исходящую от него. Что бы вы сделали, если бы звучало такое надоедливое радио? Конечно, выключили бы его или переключились на другую волну.

Важно, чтобы дистанцирование не представляло собой избеганием мыслей. Это может усилить их и потребует затраты на постоянный контроль, поскольку чтобы о чем-то не думать, об этом на самом деле нужно думать постоянно. Поэтому техника "Радио" подразумевает последовательные шаги.

  1. Осознание, что включилось радио "Негативная волна".
  2. Игнорирование или "выключение радио".
  3. Возвращение к своим делам и осознание себя "здесь и сейчас".
    Фото: depositphotos.com
    Фото: depositphotos.com

Важно понимать, что эта техника – не единоразовая. Негативные мысли могут возвращаться, поэтому технику "Радио" можно применять каждый раз, как только вас снова одолевает тревожность.

Теги: интересное, советы, психолог, эмоции, тревожность
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