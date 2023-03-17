Эмоциональные качели. Как облегчить свое состояние

Эмоциональные качели – это сильные эмоции, которые могут быстро меняться и которыми тяжело управлять Фото: depositphotos.com

Эмоциональные качели – это сильные эмоции, которые могут быстро меняться и которыми тяжело управлять. Такие перепады настроения появляются из-за длительного стресса или опасности. Они усиливаются дополнительными обязанностями: рабочими, социальными или семейными.

Важно понять, что эмоциональные качели – это нормально. Если эмоции окружающих отличаются от ваших, в этом нет чего-то негативного, поскольку люди по-разному могут реагировать на одни и те же события. Не надо стесняться своих эмоций, потому что их важно проживать.

Виновных в том, что человек испытывает эмоциональные качели, искать не нужно. Ответственность за собственное эмоциональное состояние каждый несет сам. Обвинение других в своем состоянии – это психологические манипуляции.

Фото: depositphotos.com

Нужно осознать, что на свои эмоции можно влиять. Важно принять несколько пунктов на пути к стабилизации своего эмоционального состояния.

1. Признать естественность своих эмоций. Скажите себе: "Есть я, и у меня есть эмоции. Я больше, чем мой гнев, страх, тревога или радость".

2. Дать себе время. Любой эмоциональный всплеск в конце концов уравновешивается.

3. Подключить эмоциональный интеллект. Попробуйте дать определения эмоциям и попытайтесь оценить степень их интенсивности по шкале от 1 до 10. Наблюдайте, как меняется интенсивность с каждой минутой, какие факторы влияют на эмоциональное состояние, какие действия или занятия помогают найти равновесие, а какие мысли вызывают возмущение. Запомните мысли, способствующие вашему эмоциональному равновесию, и сосредоточивайтесь на них.

4. Повторяйте утверждения, которые помогают вам убедиться в своих силах: "Я это смогу", "Я это преодолею", "Мы победим".

5. Применяйте телесные практики. Хорошо стабилизируют эмоциональное состояние упражнения, замедляющие и углубляющие дыхание. Например, можно делать паузы между

вдохом и выдохом, подключить дыхание диафрагмой (надувать живот).

Сосредоточьте свое внимание на том, как вы вдыхаете и выдыхаете воздух. Обратите внимание на звук и ритм своего дыхания. Позвольте любым мыслям пройти через ваш разум, не реагируйте на них, сосредоточьте свое внимание на дыхании.

Еще одна эффективная телесная практика – "сканирование тела". Примите комфортную для себя позу и наблюдайте за своим телом, начиная с головы и продвигаясь вниз к ногам или от ног до головы. Сосредоточьтесь на одной части тела. Медленно переключайте свое внимание с одной на другие части тела.

Важно уделять себе достаточное количество времени. Это могут быть прогулка, рисование, чтение, просмотр фильмов, общение с друзьями или просто время наедине с собой. Также противостоять жизненным испытаниям поможет любой спорт или йога.