Как определить психологическую травму у ребенка в реалиях войны

Родителям нужно присмотреться к детям, чтобы понять их психологическое состояние Фото: depositphotos.com

"Даже если ребенок не пережил ничего страшного, его обычный ритм жизни в принципе изменился. На ребенка влияет и тот факт, что родители часто не придерживаются информационной безопасности: дети слышат то, что им знать не нужно. Все это влияет на их психологическое состояние", – объяснила психолог.

Фото: depositphotos.com

Родителям нужно насторожиться, если они заметили следующие особенности в поведении ребенка:

увеличение количества истерик;

агрессивное поведение по отношению к родителям;

ребенок обвиняет родителей и даже избивает;

отказ от общения. К примеру, не хочет говорить с папой, когда тот звонит;

увеличение количества страхов. Ребенок не может сам выйти даже в туалет;

плохой сон;

отказ от игр;

изменение пищевого поведения. Ребенок либо не хочет есть, либо, напротив, постоянно требует вкусностей;

проблемы в школе (но в этом случае причины могут быть и другие).

Фото: depositphotos.com

В случае если родители заметили нехарактерное ранее для ребенка поведение, им необходимо обратиться к психологу.

Также важно, чтобы родители умели вести доверительные беседы со своими детьми и дать им понять: их готовы слушать и услышать.