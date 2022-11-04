Как определить психологическую травму у ребенка в реалиях войны

"Даже если ребенок не пережил ничего страшного, его обычный ритм жизни в принципе изменился. На ребенка влияет и тот факт, что родители часто не придерживаются информационной безопасности: дети слышат то, что им знать не нужно. Все это влияет на их психологическое состояние", – объяснила психолог.
Родителям нужно насторожиться, если они заметили следующие особенности в поведении ребенка:
В случае если родители заметили нехарактерное ранее для ребенка поведение, им необходимо обратиться к психологу.
Также важно, чтобы родители умели вести доверительные беседы со своими детьми и дать им понять: их готовы слушать и услышать.