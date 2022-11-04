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Как определить психологическую травму у ребенка в реалиях войны

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Родителям нужно присмотреться к детям, чтобы понять их психологическое состояние
Родителям нужно присмотреться к детям, чтобы понять их психологическое состояние
Фото: depositphotos.com

Кандидат психологических наук, украинский психотерапевт Оксана Шленская рассказала о признаках психологической травмы у детей. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба фонда телеведущей Маши Ефросининой – фонда "Маша".

"Даже если ребенок не пережил ничего страшного, его обычный ритм жизни в принципе изменился. На ребенка влияет и тот факт, что родители часто не придерживаются информационной безопасности: дети слышат то, что им знать не нужно. Все это влияет на их психологическое состояние", – объяснила психолог.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Родителям нужно насторожиться, если они заметили следующие особенности в поведении ребенка:

  • увеличение количества истерик;
  • агрессивное поведение по отношению к родителям;
  • ребенок обвиняет родителей и даже избивает;
  • отказ от общения. К примеру, не хочет говорить с папой, когда тот звонит;
  • увеличение количества страхов. Ребенок не может сам выйти даже в туалет;
  • плохой сон;
  • отказ от игр;
  • изменение пищевого поведения. Ребенок либо не хочет есть, либо, напротив, постоянно требует вкусностей;
  • проблемы в школе (но в этом случае причины могут быть и другие).
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В случае если родители заметили нехарактерное ранее для ребенка поведение, им необходимо обратиться к психологу.

Также важно, чтобы родители умели вести доверительные беседы со своими детьми и дать им понять: их готовы слушать и услышать.

Теги: дети, психология, психолог, психотерапевт
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