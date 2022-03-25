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Как быстро остановить паническую атаку

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Чтобы остановить паническую атаку, нужно не сосредоточиваться на своих ощущениях, а постараться отвлечься
Чтобы остановить паническую атаку, нужно не сосредоточиваться на своих ощущениях, а постараться отвлечься
Фото: depositphotos.com

Паническая атака представляет собой приступ тяжелой тревоги, которая сопровождается учащенным сердцебиением, головокружением, удушьем и тошнотой. Такое состояние можно остановить самостоятельно.

К паническим атакам приводят постоянные стрессы, чрезмерное эмоциональное напряжение, истощение организма.

Чтобы быстро остановить паническую атаку и взять себя в руки, необходимо сделать глубокий вдох. Задержать дыхание и медленно выдохнуть. При этом важно сконцентрироваться на самом процессе дыхания. 

Можно использовать пакет: его следует приложить ко рту и носу и прижать к лицу так, чтобы внутрь не проходил воздух. Нужно медленно и равномерно вдыхать и выдыхать воздух из пакета, пока дыхание не отрегулируется.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Купировать паническую атаку поможет смена фокуса. Нужно не сосредоточиваться на своих ощущениях, а наоборот отвлечься – попытаться сконцентрироваться на любом постороннем предмете. Например, на статуэтке, картине на стене.

Мелкая моторика также способствует переключению внимания. Можно взять в руки любой попавшийся предмет, потрогать пуговицу на одежде, кулон на шее, перебирать четки.

Можно также закрыть глаза и попробовать представить себя в каком-то безопасном месте. Если есть возможность – укрыться с головой одеялом и полежать некоторое время, пока не восстановится дыхание.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

При риске начала панической атаки следует иметь при себе конфеты, печенье или семечки. Небольшой перекус позволит переключить внимание и снизит вероятность тяжелой тревоги.

Если панические атаки становятся регулярными, необходимо обратиться за помощью к психотерапевту.

Теги: здоровье, психология, психотерапевт
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