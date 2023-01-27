Как перестать нервничать в связи с отключениями света

Как подчеркнула психолог, невозможность контролировать жизненно важные вещи вызывает напряжение или тревогу. "На этом построен любой террор, в том числе военный. Но даже посреди хаоса можно создать порядок, который придаст нам чувство уверенности и успокоит", – отметила она.

Существуют четыре правила, которые помогут структурировать хаос из-за отключения света:

1. Всегда иметь запасной вариант, дополнительный план.

2. Использовать тьму в качестве союзника.

3. Больше общаться с близкими, заводить новые знакомства.

4. Находить смысл в том, что происходит.

Чтобы снизить стресс от отсутствия света, нужно хорошо изучить свой график отключений. Это поможет приспособить режим работы и отдыха к недостатку электроэнергии. На случай незапланированных аварийных отключений нужно иметь вариант "Б", чем занять свое время. Желательно запастись альтернативными источниками света и независимыми от электроэнергии точками доступа к интернету.

Стоит регулярно поддерживать связь со своими родными, узнать, как они заботятся о своей безопасности и здоровье, какое у них расписание дня и график отключений. Это поможет не так сильно волноваться, если в периоды отключения света пропадает связь.

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Даже в отключении света можно найти плюсы. Например, улучшение сна. Поскольку люди не проводят вечером подолгу время у компьютера и перед телевизором, отдых становится более полноценным.

При отсутствии света и интернета освобождается больше времени на общение с родными и друзьями, творчество, чтение. Родители могут больше времени проводить с детьми. Иногда во время отключения света соседи объединяются, чтобы организовать совместный досуг.

"В темное время мы начинаем больше видеть свет внутри людей, больше общаться, организовывать взаимопомощь. Это большой мощный ресурс, новые социальные связи. Плюс гибкость и устойчивость к форс-мажорам обеспечивают жизненный успех. Считайте, что у нас проходит общенациональный тренинг. Главное сейчас – это осознание, что мы принадлежим к свободной нации, а решение бытовых проблем – это часть борьбы за будущую жизнь", – отметила психолог.