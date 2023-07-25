Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2023
 
Мода

Как сочетать принты. Советы стилиста

Допустимым вариантом считается сочетание принтов в одной гамме
Допустимым вариантом считается сочетание принтов в одной гамме
Фото: depositphotos.com

Украинский стилист Елена Шевченко в Instagram объяснила, по каким критериям можно сочетать вещи с рисунком.

"Принты – это простой способ сделать образ ярким и необычным. Достаточно только одной вещи, чтобы превратить базу в нечто сочное и индивидуальное. Но почему-то большинство боится принтов, особенно анималистических. Поэтому рассмотрим варианты формирования образов с узорами именно из них. Если подходить с умом, то одна вещь с анималистическим принтом даст вам семь – восемь новых образов в гардеробе", – объяснила стилист.

Пять способов миксования

  1. Принт + цвет принта. Это самый легкий и безопасный способ формирования образа с анималистическим и любым другим принтом. Смысл в том, что вы выбираете одну акцентную вещь с принтом, а все остальные – однотонные, но так, чтобы они повторяли один из оттенков принта.
  2. Принт + яркий насыщенный цвет. Анималистический принт, особенно черно-белый, очень выгодно смотрится на фоне ярких насыщенных цветов. Но тут нужно учесть колористику самого принта, теплый он или холодный, насколько насыщенный или тусклый. Цвета подбирать следует аналогичные.
  3. Один принт разного размера. Это простой, но одновременно необычный и смелый способ сформировать образ. Так можно экспериментировать с любой группой принтов, не только анималистической.
  4. Один принт разного цвета. Здесь даже можно поиграть разной насыщенностью и цветовой температурой. Как отметила стилист, этот вариант – для смелых.
  5. Различный принт, но одинаковый цвет и оттенок. Если у принтов совпадают цвета – они просто соединяются.

Базой стилист назвала сочетание черного, белого и денима.

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Теги: мода и красота, советы, стилист, анималистический принт
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