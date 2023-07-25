Как сочетать принты. Советы стилиста

"Принты – это простой способ сделать образ ярким и необычным. Достаточно только одной вещи, чтобы превратить базу в нечто сочное и индивидуальное. Но почему-то большинство боится принтов, особенно анималистических. Поэтому рассмотрим варианты формирования образов с узорами именно из них. Если подходить с умом, то одна вещь с анималистическим принтом даст вам семь – восемь новых образов в гардеробе", – объяснила стилист.
Пять способов миксования
- Принт + цвет принта. Это самый легкий и безопасный способ формирования образа с анималистическим и любым другим принтом. Смысл в том, что вы выбираете одну акцентную вещь с принтом, а все остальные – однотонные, но так, чтобы они повторяли один из оттенков принта.
- Принт + яркий насыщенный цвет. Анималистический принт, особенно черно-белый, очень выгодно смотрится на фоне ярких насыщенных цветов. Но тут нужно учесть колористику самого принта, теплый он или холодный, насколько насыщенный или тусклый. Цвета подбирать следует аналогичные.
- Один принт разного размера. Это простой, но одновременно необычный и смелый способ сформировать образ. Так можно экспериментировать с любой группой принтов, не только анималистической.
- Один принт разного цвета. Здесь даже можно поиграть разной насыщенностью и цветовой температурой. Как отметила стилист, этот вариант – для смелых.
- Различный принт, но одинаковый цвет и оттенок. Если у принтов совпадают цвета – они просто соединяются.
Базой стилист назвала сочетание черного, белого и денима.
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