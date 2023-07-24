Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред

Резинки для волос не должны иметь элементы декора Фото: depositphotos.com

Руденко рассказала, как следует подбирать аксессуары для волос.

Обручи

Желательно выбирать обручи с гладкой поверхностью, без активного декора сверху. В противном случае волосы во время ношения обруча и его снимания будут путаться, тянуться, задевать декор, вырываться и ломаться.

Крабы

Важно, чтобы на крабе не было брошек, зазубрин, стразов и активного декора. Идеальный вариант краба – гладкий пластмассовый, без ничего.

Резинки

Есть три варианта резинок, которые можно использовать без ущерба для волос: пружинки, обычные резинки из микрофибры и шелковые.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Крістіна - про волосся з сертифікатом трихолога * (@kristinaa.rudenko)