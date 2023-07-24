Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред

Руденко рассказала, как следует подбирать аксессуары для волос.
Обручи
Желательно выбирать обручи с гладкой поверхностью, без активного декора сверху. В противном случае волосы во время ношения обруча и его снимания будут путаться, тянуться, задевать декор, вырываться и ломаться.
Крабы
Важно, чтобы на крабе не было брошек, зазубрин, стразов и активного декора. Идеальный вариант краба – гладкий пластмассовый, без ничего.
Резинки
Есть три варианта резинок, которые можно использовать без ущерба для волос: пружинки, обычные резинки из микрофибры и шелковые.
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Трихолог рассказывала о базовых принципах ухода за волосами. "Если этого у вас нет, ничто другое не будет давать результаты", – подчеркнула она и добавила, что базовые принципы ухода за волосами не зависят от возраста и должны соблюдаться постоянно.