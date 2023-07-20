50-летняя Клум снялась в рваных джинсах

Модель с разных ракурсов показала, как выглядит в этом образе.

"Девушка фанатов", – подписала фото знаменитость, отметив, что находится на съемках в Берлине.

До этого она отдыхала в Париже со своим 33-летним мужем, немецким музыкантом Томом Каулитцем.

Контекст:

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодических ролях в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".