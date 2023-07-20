Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2023
 
Новости

50-летняя Клум снялась в рваных джинсах

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Клум сообщила, что находится в Берлине
Клум сообщила, что находится в Берлине
Фото: heidiklum / Instagram

50-летняя немецкая модель Хайди Клум 20 июля опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в белой майке и рваных джинсах.

Модель с разных ракурсов показала, как выглядит в этом образе.

"Девушка фанатов", – подписала фото знаменитость, отметив, что находится на съемках в Берлине.

До этого она отдыхала в Париже со своим 33-летним мужем, немецким музыкантом Томом Каулитцем.

Контекст:

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодических ролях в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Хайди Клум, джинсы
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