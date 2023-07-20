Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал

На заглавном фото Кацурина позирует в кадре в полный рост без одежды, прикрыв грудь простыней, а пах – изображением женской головы.

"Чем больше моя эмоциональная нагрузка, тем больше я начинаю заботиться о физическом теле: остеопат, массаж, обертывания. простой рецепт, мой", – подписала она снимки.

"Ну это какой-то маскарад", – отреагировал бойфренд Кацуриной, украинский певец Dantes (Владимир Гудков).

Контекст:

Кацурина и Dantes перестали скрывать свои отношения летом 2022 года. Ранее Кацурина была замужем за украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, а Dantes состоял в браке с украинской певицей Надей Дорофеевой.

После расставания с Dantes Дорофеева призналась, что встречается с мужем Кацуриной. 13 июля 2023 года Дорофеева сообщила, что они поженились.

У Кацуриных есть двое детей. У Дорофеевой и Dantes детей нет.