"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman

Кацурина: Спорт и спортивные достижения – это то, что я не умею и никогда не делала Фото: dasha_katsurina / Instagram

"Я готовлюсь к Ironman relay с подругами. Моя дисциплина будет бег. Спорт и спортивные достижения – это то, что я не умею и никогда не делала. Потому меня это вдохновляет!" – написала она.

Кацурина не уточнила, к забегу на какую дистанцию готовится.

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