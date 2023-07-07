"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman

"Я готовлюсь к Ironman relay с подругами. Моя дисциплина будет бег. Спорт и спортивные достижения – это то, что я не умею и никогда не делала. Потому меня это вдохновляет!" – написала она.
Кацурина не уточнила, к забегу на какую дистанцию готовится.
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Ironman – серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, которая проходит при поддержке Всемирной корпорацией триатлона (WTC).
Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.