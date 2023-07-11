От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото

В публикации отмечается, что единственным правилом при выборе и демонстрации прозрачного трендового наряда должно быть достаточное наличие смелости у его обладательницы.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких и эффектных прозрачных нарядов, в которых засветились мировые знаменитости.
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес
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Британская певица Дуа Липа
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Американская модель Эмили Ратаковски
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Немецкая модель Хайди Клум
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Британская певица Рита Ора
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