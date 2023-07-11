Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2023
 
Мода

От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото

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Единственным правилом при выборе и демонстрации прозрачного трендового наряда должно быть достаточное наличие смелости у его обладательницы
Единственным правилом при выборе и демонстрации прозрачного трендового наряда должно быть достаточное наличие смелости у его обладательницы
Фото: jlojenniferlopez / Instagram

Самым привлекательным стилем в одежде нынешним летом являются прозрачные платья. На это 11 июля обратила внимание редакция украинского глянцевого издания о моде и красоте Vogue, назвав их альтернативой маленькому черному платью.

В публикации отмечается, что единственным правилом при выборе и демонстрации прозрачного трендового наряда должно быть достаточное наличие смелости у его обладательницы.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких и эффектных прозрачных нарядов, в которых засветились мировые знаменитости.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес

Британская певица Дуа Липа

Американская модель Эмили Ратаковски

Немецкая модель Хайди Клум


Британская певица Рита Ора

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дженнифер Лопес, платье, Рита Ора, мода и красота, стиль
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