От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото

Единственным правилом при выборе и демонстрации прозрачного трендового наряда должно быть достаточное наличие смелости у его обладательницы Фото: jlojenniferlopez / Instagram

В публикации отмечается, что единственным правилом при выборе и демонстрации прозрачного трендового наряда должно быть достаточное наличие смелости у его обладательницы.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких и эффектных прозрачных нарядов, в которых засветились мировые знаменитости.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений JLo Jennifer Lopez (@jlojenniferlopez)

Британская певица Дуа Липа

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

Американская модель Эмили Ратаковски

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Немецкая модель Хайди Клум

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)





Британская певица Рита Ора