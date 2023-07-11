45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета

Модель позирует в кадре, сидя на низком стуле.

Контекст:

Летиция Каста родилась 11 мая 1978 года в Понт-Одеме (Франция). В 15 лет получила приглашение от модельного агентства Madison Models, а в 18 лет стала одним из "ангелов" Victoria's Secret.

В октябре 2001 года модель родила дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи. От итальянского актера Стефано Аккорси Каста родила сына Орландо (2006) и дочь Афину (2009).

В 2017 году Каста вышла замуж за французского актера Луи Гарреля. В марте 2021 года у них родился сын Азель.