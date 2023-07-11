Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2023
 
Мода

Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото

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Хайек предпочитает длинный боб без челки
Хайек предпочитает длинный боб без челки
Фото: ЕРА

Редакция американского сайта о стиле и красоте Who What Wear 9 июля в новой публикации на примере знаменитостей старше 50 лет продемонстрировала, что выбор подходящей прически не зависит от возраста.

Авторы публикации отметили, что возраст – всего лишь число, хотя в обществе и существует ряд правил по выбору прически, которая якобы должна соответствовать годам.

Чтобы это опровергнуть, редакция издания собрала подборку фото мировых знаменитостей с волосами различной длины для тех, кто ищет свежие идеи для вдохновения перед походом в салон. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сальма Хайек, Николь Кидман, мода и красота, Мэй Маск, прическа, возраст
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