Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото

Авторы публикации отметили, что возраст – всего лишь число, хотя в обществе и существует ряд правил по выбору прически, которая якобы должна соответствовать годам.
Чтобы это опровергнуть, редакция издания собрала подборку фото мировых знаменитостей с волосами различной длины для тех, кто ищет свежие идеи для вдохновения перед походом в салон.
Фото: ЕРА
Седые локоны 65-летней американской актрисы Энди Макдауэлл
Фото: ЕРА
Пляжные волны 52-летней немецкой супермодели Клаудии Шиффер
Фото: ЕРА
Золотистые локоны 56-летней австралийской актрисы Николь Кидман
Фото: ЕРА
Пикси 75-летней канадской модели южноафриканского происхождения Мэй Маск
Фото: ЕРА
Свободные локоны 53-летней американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес
Фото: ЕРА
Длинный боб без челки 56-летней голливудской актрисы Сальмы Хайек