Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото

Авторы публикации отметили, что возраст – всего лишь число, хотя в обществе и существует ряд правил по выбору прически, которая якобы должна соответствовать годам.

Чтобы это опровергнуть, редакция издания собрала подборку фото мировых знаменитостей с волосами различной длины для тех, кто ищет свежие идеи для вдохновения перед походом в салон.

