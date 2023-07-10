От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году

В публикации отмечается, что женщины часто испытывают панику в салоне от обилия новых цветов и оттенков лака, поэтому лучший способ подготовиться к визиту к мастеру – это "освежить в памяти самые популярные цвета ногтей в этом году".

Рейтинг самых популярных цветов возглавил коралловый лак для ногтей. По словам экспертов, это универсальный цвет, который хорошо подходит для всех оттенков кожи. При этом обладательницам холодного оттенка кожи мастера рекомендуют выбрать коралловый цвет с легким розовым тоном, а для тех, у кого теплый оттенок кожи, лучше использовать коралловый оттенок с оранжевым тоном.

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На втором месте по популярности оказался цвет синий электрик. Эксперты подчеркнули, что он идеально подходит как для маникюра, так и для педикюра. А для тех, кто не любит этот оттенок, эксперты советуют использовать его в качестве акцента.

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Сиреневый лак входит в тройку лидеров по популярности. Эксперты признались, что обычно его просят совместить с классическим красным или зеленым лаймом.

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Еще один популярный дизайн – сочетание черного с белым. Этот вариант походит для тех, кто не любит яркие цвета на ногтях.

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Пятое место среди трендовых дизайнов занимает неоновый маникюр.

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Замыкает рейтинг лидеров полупрозрачный нюдовый дизайн. По словам экспертов, причиной его популярности, вероятно, является то, что такой маникюр выглядит так, словно это ваши настоящие ногти, но намного лучше.

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