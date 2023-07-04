Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото

По словам экспертов, ногти с эффектом ауры – тренд, который "полюбили знаменитости" и который будет актуален нынешним летом.
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В публикации отмечается, что основой для этого маникюра является яркий цвет лака, на который уже накладываются другие цвета в зависимости от настроения и пожеланий.
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При этом тренд актуален для всех форм ногтей, но особенно эффектно будет смотреться на овальных или миндалевидных ногтях.
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