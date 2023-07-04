"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок

"Жаркие летние дни требуют, чтобы кондиционер работал на полную мощность, а ногти сверкали, как прохладный оазис", – написала она.

Мастер нанесла на ногти голубую эмаль. Затем нарисовала с помощью тонкой кисти цветы. Она использовала более яркий лак голубого тона с густым шиммером. Ногти безымянного пальца и мизинца мастер покрыла блестками полностью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aist * Haas (@heygreatnails)