"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок

"Жаркие летние дни требуют, чтобы кондиционер работал на полную мощность, а ногти сверкали, как прохладный оазис", – написала она.
Мастер нанесла на ногти голубую эмаль. Затем нарисовала с помощью тонкой кисти цветы. Она использовала более яркий лак голубого тона с густым шиммером. Ногти безымянного пальца и мизинца мастер покрыла блестками полностью.
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Изображение цветов можно сочетать и з другим декором. Например, свежо и по-летнему смотрится французский маникюр с ярким лаком и цветочным мотивом.