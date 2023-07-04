"Если вы красите ресницы так, это неправильно!" Бьюти-блогер показала, как нанести тушь, чтобы удлинить ресницы

Во время нанесения туши нужно прокручивать щеточку Фото: .depositphotos.com

Суворова накрасила глаза двумя разными способами.

"Если вы красите свои ресницы так, вы делаете неправильно!" – отметила она.

Блогер нанесла тушь мелкими и частыми движениями кисти.

На ресницах второго глаза она продемонстрировала способ нанесения, с помощью которого глаза становятся более выразительными.

"Поставьте щеточку к корням ресниц, прокрутите и немного моргните", – объяснила блогер, как правильно наносить тушь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Suvorova (@diana_suvorova)