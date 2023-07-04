"Если вы красите ресницы так, это неправильно!" Бьюти-блогер показала, как нанести тушь, чтобы удлинить ресницы

Суворова накрасила глаза двумя разными способами.
"Если вы красите свои ресницы так, вы делаете неправильно!" – отметила она.
Блогер нанесла тушь мелкими и частыми движениями кисти.
На ресницах второго глаза она продемонстрировала способ нанесения, с помощью которого глаза становятся более выразительными.
"Поставьте щеточку к корням ресниц, прокрутите и немного моргните", – объяснила блогер, как правильно наносить тушь.
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Диана Суворова – известный украинский блогер. В Instagram на нее подписаны 83,8 тыс. пользователей.