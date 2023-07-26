Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
Рецепты

Сочные фаршированные перцы с нежной начинкой. Простой пошаговый рецепт

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Клопотенко советует подавать перцы со сметаной и измельченной зеленью петрушки
Клопотенко советует подавать перцы со сметаной и измельченной зеленью петрушки
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте поделился простым рецептом приготовления сочных фаршированных перцев с нежной начинкой.

Продукты:

  • 100 г круглозернистого риса;
  • 200 мл воды; 
  • 11 перцев; 
  • 1 репчатая луковица; 
  • 1 ст. л. подсолнечного масла; 
  • 500 г свиного фарша; 
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 2 горошины душистого перца; 
  • 1 лавровый лист.

Для заливки:

  • 2 ст. л. томатной пасты; 
  • 1 ч. л. сахара; 
  • 1 ч. л. соли; 500 мл воды.

Для подачи:

  • сметана по вкусу; 
  • зелень петрушки по вкусу.

Приготовление

  1. Вымойте рис, переложите в кастрюлю и залейте водой, доведите до кипения и варите до полуготовности семь минут. Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте. 
  2. Помойте перец, с каждого сверху срежьте 1 см с плодоножкой. Достаньте семенную коробку и прожилки. 
  3. Лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками. 
  4. Разогрейте сковороду и поджарьте лук до прозрачности на подсолнечном масле. Переложите лук в глубокую миску, в которой будете смешивать компоненты для начинки. 
  5. В миску к луку добавьте фарш и отварной рис. Посолите и хорошо перемешайте, чтобы все компоненты равномерно распределились. 
  6. Фаршируйте перцы начинкой и выкладывайте в кастрюлю, чтобы овощи лежали компактно. 
  7. Сделайте заливку к перцам. В миске смешайте томатную пасту, сахар, соль и добавьте воды. 
  8. Хорошо размешайте до растворения всех компонентов и залейте перцы. 
  9. В кастрюлю добавьте душистый перец и лавровый лист. Поставьте на маленький огонь, накройте крышкой, но не плотно, чтобы жидкость не выкипала, и тушите 50 минут после закипания. 
  10. Подавайте готовые фаршированные перцы со сметаной и измельченной зеленью петрушки.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, рецепт, перец
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