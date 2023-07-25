"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак

По словам блогера, для этого достаточно поместить ее в микроволновку на пять минут.
"Зачем варить, если можно не варить, – отметила блогер. – Забросили в микроволновку на пять минут и вкуснотища готова. Посолили, помазали маслом и кайфанули в этой жизни хотя бы от кукурузы".
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Среднее время приготовления молодой кукурузы в кастрюле с водой составляет около 30 минут. Чтобы она получилась сладкой и нежной, эксперты советуют добавить в воду, в которой варится кукуруза, молоко.