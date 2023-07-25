"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак

Кукуруза в микроволновке будет готова через пять минут Фото: depositphotos.com

По словам блогера, для этого достаточно поместить ее в микроволновку на пять минут.

"Зачем варить, если можно не варить, – отметила блогер. – Забросили в микроволновку на пять минут и вкуснотища готова. Посолили, помазали маслом и кайфанули в этой жизни хотя бы от кукурузы".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Схуднення * Штефан Марія (@mashe.nka_94)