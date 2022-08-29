Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво

Кукурузу по рецепту Хименеса-Браво нужно запекать 20 минут Фото: depositphotos.com

"Хватаем сезон кукурузы за хвост и бежим на кухню готовить вкуснятину", – призвал Хименес-Браво и предложил запечь кукурузу с беконом и сыром.

Ингредиенты: кукуруза – 2 шт., бекон – 150 г, петрушка.

Для соуса бешамель: сливочное масло – 30 г, мука – 30 г, молоко – 150 мл, копченая паприка – 5 г, сыр (моцарелла/ гауда / маасдам) – 100 г, соль, перец.

Бекон нужно накрутить на кочаны кукурузы, запекать 20 минут при 180 градусах.

На сковороде смешать масло, молоко, соль, паприку, сыр. Готовым соусом полить кукурузу. Запечь пять минут при 200 ºС. Перед подачей украсить веточками петрушки.