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29 августа, 2022
 
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Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво

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Кукурузу по рецепту Хименеса-Браво нужно запекать 20 минут
Кукурузу по рецепту Хименеса-Браво нужно запекать 20 минут
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 28 августа в Instagram рассказал, как приготовить блюдо из кукурузы.

"Хватаем сезон кукурузы за хвост и бежим на кухню готовить вкуснятину", – призвал Хименес-Браво и предложил запечь кукурузу с беконом и сыром.

Ингредиенты: кукуруза – 2 шт., бекон – 150 г, петрушка.

Для соуса бешамель: сливочное масло – 30 г, мука – 30 г, молоко – 150 мл, копченая паприка – 5 г, сыр (моцарелла/ гауда / маасдам) – 100 г, соль, перец.

Бекон нужно накрутить на кочаны кукурузы, запекать 20 минут при 180 градусах.

На сковороде смешать масло, молоко, соль, паприку, сыр. Готовым соусом полить кукурузу. Запечь пять минут при 200 ºС. Перед подачей украсить веточками петрушки.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: сыр, молоко, соль, ресторан, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, кукуруза, судья, МастерШеф, продюсер, рецепт, рецепты, масло, блюдо, перец
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