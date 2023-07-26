Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
Рецепты

По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут

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Кукуруза гораздо быстрее готовится в микроволновке
Кукуруза гораздо быстрее готовится в микроволновке
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного YouTube-блога "Невероятно просто и вкусно" поделилась рецептом приготовления вкусной кукурузы за семь минут.

"Все мы с детства привыкли летом варить кукурузу. И это обычно занимало 20–40 минут в зависимости от того, старая или молодая кукуруза. Этот рецепт приятно удивил, готовлю по нему уже много лет. Очень просто и быстро – и гораздо вкуснее, чем варить в кастрюле", – отметила блогер.

Продукты

  • четыре кочана кукурузы; 
  • 50 г сливочного масла; 
  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Смешайте растопленное сливочное масло с солью. 
  2. Каждый кочан выложите на пергамент, смажьте сливочным маслом и заверните. 
  3. Поставьте в микроволновку на семь минут. 
ВИДЕО
Видео: Неймовірно просто та смачно / YouTube
Контекст:

Среднее время приготовления молодой кукурузы в кастрюле с водой составляет около 30 минут. Чтобы она получилась сладкой и нежной, эксперты советуют добавить в воду, в которой варится кукуруза, молоко.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кукуруза, рецепт
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