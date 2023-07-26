  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут

"Все мы с детства привыкли летом варить кукурузу. И это обычно занимало 20–40 минут в зависимости от того, старая или молодая кукуруза. Этот рецепт приятно удивил, готовлю по нему уже много лет. Очень просто и быстро – и гораздо вкуснее, чем варить в кастрюле", – отметила блогер.



Продукты

четыре кочана кукурузы;

50 г сливочного масла;

соль по вкусу.

Приготовление

Смешайте растопленное сливочное масло с солью. Каждый кочан выложите на пергамент, смажьте сливочным маслом и заверните. Поставьте в микроволновку на семь минут.

ВИДЕО

Видео: Неймовірно просто та смачно / YouTube