  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут

"Все мы с детства привыкли летом варить кукурузу. И это обычно занимало 20–40 минут в зависимости от того, старая или молодая кукуруза. Этот рецепт приятно удивил, готовлю по нему уже много лет. Очень просто и быстро – и гораздо вкуснее, чем варить в кастрюле", – отметила блогер.
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Приготовление
Среднее время приготовления молодой кукурузы в кастрюле с водой составляет около 30 минут. Чтобы она получилась сладкой и нежной, эксперты советуют добавить в воду, в которой варится кукуруза, молоко.