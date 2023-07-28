Добавьте это к фаршу – и оставьте на месяц в темном месте. Рецепт домашней колбасы салями без химии

Для приготовления домашней колбасы салями понадобится не обычная, а нитритная соль Фото: depositphotos.com

"Для этого рецепта понадобится не обычная, а нитритная соль. Это очень важно, – отмечается в рецепте. – Кишки для колбасы нужно замочить в солено-содовом растворе (по 2 ст. л. соли и соды на 1 л воды) на пять часов".

Продукты

800 г свинины;

200 г говядины;

25 г нитритной соли;

25 г поваренной соли;

5 г сахара;

10 г сухого молока;

перец кайенский по вкусу;

4 г семян фенхеля;

сушеный чеснок по вкусу;

15 мл красного сухого вина;

свиные кишки.

Приготовление

Свинину промойте и нарежьте кусочками, пропустите через мясорубку. То же самое сделайте и с говядиной. Готовый фарш сложите в миску. Добавьте в него остальные ингредиенты, хорошо перемешайте до однородности, а затем вымесите руками. Вымешивайте до тех пор, пока фарш не начнет становиться липким. Начините оболочку для колбасы с помощью шприца. Следите, чтобы в оболочке не образовывались пустоты. Набивайте фарш очень плотно. Хорошо завяжите кишки с обеих сторон и подвесьте в темном хорошо проветриваемом помещении на месяц.