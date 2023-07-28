Добавьте это к фаршу – и оставьте на месяц в темном месте. Рецепт домашней колбасы салями без химии

"Для этого рецепта понадобится не обычная, а нитритная соль. Это очень важно, – отмечается в рецепте. – Кишки для колбасы нужно замочить в солено-содовом растворе (по 2 ст. л. соли и соды на 1 л воды) на пять часов".
Продукты
- 800 г свинины;
- 200 г говядины;
- 25 г нитритной соли;
- 25 г поваренной соли;
- 5 г сахара;
- 10 г сухого молока;
- перец кайенский по вкусу;
- 4 г семян фенхеля;
- сушеный чеснок по вкусу;
- 15 мл красного сухого вина;
- свиные кишки.
Приготовление
- Свинину промойте и нарежьте кусочками, пропустите через мясорубку. То же самое сделайте и с говядиной. Готовый фарш сложите в миску.
- Добавьте в него остальные ингредиенты, хорошо перемешайте до однородности, а затем вымесите руками. Вымешивайте до тех пор, пока фарш не начнет становиться липким.
- Начините оболочку для колбасы с помощью шприца. Следите, чтобы в оболочке не образовывались пустоты. Набивайте фарш очень плотно.
- Хорошо завяжите кишки с обеих сторон и подвесьте в темном хорошо проветриваемом помещении на месяц.
Контекст:
В домашних условиях также можно приготовить вареную колбасу из куриного мяса.