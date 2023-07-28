Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2023
 
Рецепты

Добавьте это к фаршу – и оставьте на месяц в темном месте. Рецепт домашней колбасы салями без химии

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Для приготовления домашней колбасы салями понадобится не обычная, а нитритная соль
Для приготовления домашней колбасы салями понадобится не обычная, а нитритная соль
Фото: depositphotos.com

Редакция украинского кулинарного сайта Shuba опубликовала рецепт приготовления настоящей сыровяленой колбасы салями в домашних условиях без добавления химии, которая "как итальянская, только лучше".

"Для этого рецепта понадобится не обычная, а нитритная соль. Это очень важно, – отмечается в рецепте. – Кишки для колбасы нужно замочить в солено-содовом растворе (по 2 ст. л. соли и соды на 1 л воды) на пять часов".

Продукты

  • 800 г свинины; 
  • 200 г говядины; 
  • 25 г нитритной соли; 
  • 25 г поваренной соли; 
  • 5 г сахара; 
  • 10 г сухого молока; 
  • перец кайенский по вкусу; 
  • 4 г семян фенхеля; 
  • сушеный чеснок по вкусу;
  • 15 мл красного сухого вина; 
  • свиные кишки.

Приготовление

  1. Свинину промойте и нарежьте кусочками, пропустите через мясорубку. То же самое сделайте и с говядиной. Готовый фарш сложите в миску. 
  2. Добавьте в него остальные ингредиенты, хорошо перемешайте до однородности, а затем вымесите руками. Вымешивайте до тех пор, пока фарш не начнет становиться липким.
  3. Начините оболочку для колбасы с помощью шприца. Следите, чтобы в оболочке не образовывались пустоты. Набивайте фарш очень плотно. 
  4. Хорошо завяжите кишки с обеих сторон и подвесьте в темном хорошо проветриваемом помещении на месяц.
Контекст:

В домашних условиях также можно приготовить вареную колбасу из куриного мяса.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, колбаса
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