  Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму

"Такие корейские огурцы получаются очень хрустящими благодаря хорошему маринаду, и пряными за счет специй. Это действительно вкусно! И готовятся быстро из простых продуктов. Большим преимуществом является то, что по этому рецепту хорошо удаются и большие огурцы", – анонсировала рецепт блогер.
Продукты на три банки объемом 0,5 л
- 1 кг огурцов;
- 3 моркови;
- 9 зубчиков чеснока;
- 3 соцветия укропа;
- 30 г приправы к моркови по-корейски;
- 3 шт лаврового листа.
Для маринада
- 1 л воды;
- 2 ст. л соли;
- 4 ст. л сахара;
- 100 мл уксуса.
Приготовление
- Зубчики чеснока нарежьте на небольшие кусочки.
- На дно банок выложите соцветия укропа и чеснок.
- Морковь натрите на терке для приготовления моркови по-корейски. Добавьте к ней специи для корейской моркови и перемешайте. Морковь со специями разложите по банкам и хорошо утрамбуйте.
- Огурцы нарежьте продольными полосками толщиной около 1 см. Поместите их в банку, стараясь наполнить ее максимально плотно.
- Добавьте лавровый лист.
- Приготовьте маринад. В воду добавьте уксус, соль и сахар и доведите до кипения. Горячим маринадом залейте огурцы.
- Банки неплотно закройте крышками и поставьте стерилизоваться на пять минут после закипания. После стерилизации крышки плотно закройте, а банки переверните. Оставьте их в таком положении до полного охлаждения.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube