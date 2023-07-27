  Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму

Для приготовления маринада для огурцов вводу добавьте уксус, соль и сахар и доведите до кипения Фото: depositphotos.com

"Такие корейские огурцы получаются очень хрустящими благодаря хорошему маринаду, и пряными за счет специй. Это действительно вкусно! И готовятся быстро из простых продуктов. Большим преимуществом является то, что по этому рецепту хорошо удаются и большие огурцы", – анонсировала рецепт блогер.

Продукты на три банки объемом 0,5 л

1 кг огурцов;

3 моркови;

9 зубчиков чеснока;

3 соцветия укропа;

соцветия укропа; 30 г приправы к моркови по-корейски;

3 шт лаврового листа.

Для маринада

1 л воды;

2 ст. л соли;

4 ст. л сахара;

100 мл уксуса.





Приготовление

Зубчики чеснока нарежьте на небольшие кусочки. На дно банок выложите соцветия укропа и чеснок. Морковь натрите на терке для приготовления моркови по-корейски. Добавьте к ней специи для корейской моркови и перемешайте. Морковь со специями разложите по банкам и хорошо утрамбуйте. Огурцы нарежьте продольными полосками толщиной около 1 см. Поместите их в банку, стараясь наполнить ее максимально плотно. Добавьте лавровый лист. Приготовьте маринад. В воду добавьте уксус, соль и сахар и доведите до кипения. Горячим маринадом залейте огурцы. Банки неплотно закройте крышками и поставьте стерилизоваться на пять минут после закипания. После стерилизации крышки плотно закройте, а банки переверните. Оставьте их в таком положении до полного охлаждения.

ВИДЕО