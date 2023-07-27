Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2023
 
Рецепты

Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму

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Для приготовления маринада для огурцов вводу добавьте уксус, соль и сахар и доведите до кипения
Для приготовления маринада для огурцов вводу добавьте уксус, соль и сахар и доведите до кипения
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 23 июля на своем канале в YouTube разместила видео, где рассказала, как приготовить на зиму консервированные огурцы по-корейски.

"Такие корейские огурцы получаются очень хрустящими благодаря хорошему маринаду, и пряными за счет специй. Это действительно вкусно! И готовятся быстро из простых продуктов. Большим преимуществом является то, что по этому рецепту хорошо удаются и большие огурцы", – анонсировала рецепт блогер.

Продукты на три банки объемом 0,5 л

  • 1 кг огурцов; 
  • 3 моркови; 
  • 9 зубчиков чеснока; 
  • 3 соцветия укропа; 
  • 30 г приправы к моркови по-корейски;
  • 3 шт лаврового листа.

Для маринада

  • 1 л воды;
  •  2 ст. л соли; 
  • 4 ст. л сахара; 
  • 100 мл уксуса.


Приготовление

  1. Зубчики чеснока нарежьте на небольшие кусочки. 
  2. На дно банок выложите соцветия укропа и чеснок. 
  3. Морковь натрите на терке для приготовления моркови по-корейски. Добавьте к ней специи для корейской моркови и перемешайте. Морковь со специями разложите по банкам и хорошо утрамбуйте. 
  4. Огурцы нарежьте продольными полосками толщиной около 1 см. Поместите их в банку, стараясь наполнить ее максимально плотно.
  5. Добавьте лавровый лист.
  6. Приготовьте маринад. В воду добавьте уксус, соль и сахар и доведите до кипения. Горячим маринадом залейте огурцы. 
  7. Банки неплотно закройте крышками и поставьте стерилизоваться на пять минут после закипания. После стерилизации крышки плотно закройте, а банки переверните. Оставьте их в таком положении до полного охлаждения.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: криоконсервация, рецепт, огурцы, Лилия Цвит
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