"Нежный, воздушный и вкусный". Салат "Невеста". Рецепт

"Салатик получается очень нежный, вкусный и красивый. Отлично дополнит любой праздничный стол", – говорится в описании рецепта..

Ингредиенты:

куриное филе, бедра – 1–2 шт.;

картофель – 2 шт.;

яйца – 4 шт.;

плавленый сырок – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

майонез;

соль, перец.

Приготовление

Лук порезать кубиками, переложить в миску и замариновать. Для этого добавить 1 ч.л. сахара и 1–2 ч.л. уксуса 9%. Залить крутым кипятком, чтобы лук был полностью покрыт. Оставить на 15 минут. Отварную куриную грудку или бедра нарезать на кусочки. Мясо следует варить в подсоленной воде с лавровым листом.

Выложить на тарелку первый слой из курицы, далее слой майонеза. Вторым слоем будет лук. Через 15 минут его маринования нужно слить воду и разместить поверх курицы, смазанной майонезом. Для третьего слоя потереть на крупной терке отварной картофель, подсолить и сделать сетку из майонеза.

Потереть три яичных желтка. Разместить их поверх картофеля. Следующим слоем выложить тертый плавленый сыр. Сверху покрыть сеткой из майонеза. Последним слоем будут тертые яичные белки.

Нюанс

Перед подачей желательно убрать на один час в холодильник, чтобы салат пропитался.