Metallica разместила в свободном доступе запись своего выступления в Лиссабоне
Американская группа Metallica на своем канале в YouTube обнародовала архивную запись концерта, который состоялся 28 июня 2007 года в Лиссабоне (Португалия). Концерт группы проходил в рамках фестиваля Super Bock Super Rock и стал началом европейского турне американских рокеров в поддержку альбома Death Magnetic. Публикация концерта, состоявшегося 13 лет назад, является частью проекта музыкального коллектива под названием "концертный сериал". Первая архивная запись выступления группы была обнародована в сети 24 марта – Metallica разместила видео концерта, который состоялся в Ирландии в 2019 году.
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