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Евростат обнародовал данные о минимальной зарплате в ЕС. Инфографика

Самая низкая минимальная месячная зарплата среди стран Европейского союза в Болгарии – €312. Наиболее высокая в Люксембурге – €2142. Об этом свидетельствуют данные Евростата на 1 января. Не учтены данные Великобритании, покинувшей ЕС 31 января. В шести государствах – Австрии, Италии, Дании, Финляндии, Швеции и на Кипре – понятие "минимальная зарплата" законодательно не урегулировано. Для сравнения, в США этот показатель на 1 января равнялся €1119, отметили составители отчета.
 
| Сегодня 12.52 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Евростат, Евросоюз, минимальная зарплата
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