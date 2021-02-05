Евростат опубликовал данные о минимальной зарплате в ЕС. Инфографика
Самая низкая минимальная месячная зарплата среди стран Европейского союза – в Болгарии (€332). Наиболее высокая – в Люксембурге (€2202). Об этом свидетельствуют данные Евростата на 1 января. Не учтены данные шести государств – в Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции и на Кипре понятие "минимальная зарплата" законодательно не урегулировано. Для сравнения, в США этот показатель на 1 января равнялся €1024, отметили составители отчета. В Украине с 1 января минимальная зарплата повысилась до 6 тыс. грн в месяц (около €180 по курсу Национального банка Украины на 5 февраля).
Самая низкая минимальная месячная зарплата среди стран Европейского союза в Болгарии – €312. Наиболее высокая в Люксембурге – €2142. Об этом свидетельствуют данные Евростата на 1 января. Не учтены данные Великобритании, покинувшей ЕС 31 января. В шести государствах – Австрии, Италии, Дании, Финляндии, Швеции и на Кипре – понятие "минимальная зарплата" законодательно не урегулировано. Для сравнения, в США этот показатель на 1 января равнялся €1119, отметили составители отчета.→
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