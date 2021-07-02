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Украина оказалась на последнем месте в Европе по уровню счастья. Инфографика

 
| Сегодня 13.46 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина занимает последнее место в Европе по уровню счастья. Об этом свидетельствуют результаты исследования World Happiness Report 2021. Инфографику опубликовал 27 июня портал Visual Capitalist. При среднеевропейском уровне 6,4 Украина имеет показатель 4,9. Самой счастливой в Европе и мире оказалась Финляндия (7,8). На всемирном уровне худшие показатели счастья у Афганистана (2,5). Страны ранжировали по ряду факторов, среди которых ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, восприятие коррупции, недавний опыт эмоций.
Теги: Украина, коррупция, Афганистан, ВВП, Финляндия, исследование, Европа, население
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