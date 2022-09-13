Как промокоды позволяют украинскому бизнесу сохранить аудиторию?

В 2022 году украинскому бизнесу пришлось столкнуться с рядом сложностей. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям приходится искать эффективные стратегии сохранения существующих клиентов и привлечения новой целевой аудитории.

По мнению экспертов сайта Emporium.com.ua, эффективный способ удержать клиентскую базу – бесплатные промокоды и купоны на скидки. Эмпориум – это популярный скидочный агрегатор, на котором собраны предложения от ведущих международных и отечественных компаний.

За последние полгода потребительская активность украинцев значительно снизилась. Обусловлено это, прежде всего, существенным снижением доходов и ухудшением экономического положения общества. Большинство клиентов интернет-магазинов покупали только товары первой необходимости: продукты, средства индивидуальной гигиены, бытовую химию, медикаменты.

В этот же период вырос спрос на промокоды. Стремясь сэкономить, люди начали использовать скидочные купоны при покупке сезонной одежды, косметических средств, товаров для животных и мелкой электроники.

Больше всего финансовый кризис затронул компании, специализирующиеся на продаже крупной бытовой техники и мобильных гаджетов. Чтобы сохранить покупателя, маркетплейсам пришлось предлагать скидки до 30% на указанные категории товаров. Это дало ожидаемые результаты. В мае – июне 2022 года спрос на промокоды от магазинов "Алло", "Эльдорадо" и Xiaomi UA повысился на 70%. Соответственно, выросли и продажи товаров. Кроме скидочных купонов на товары первой необходимости и сезонную одежду, украинцы стали чаще использовать промокоды на развлечения.

Кто использует промокоды?

В ходе проведенного исследования доказано, что наиболее активно промокоды используют мужчины (до 53%). Выбирают подобный способ экономии преимущественно люди старше 45 лет.

По мнению экспертов, стабильное увеличение спроса на скидочные купоны – благоприятный знак для украинской экономики. Это свидетельствует о том, что промокоды являются эффективным способом удержания клиентов. Грамотная мотивация потребительской активности и поддержка украинцев позволит постепенно оживить украинскую экономику и вернуть стране процветание.