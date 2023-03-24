Когда и как появились пакеты для мусора

В Украине еще в 1990-е годы мусор в основном выбрасывали в ведро, застеленное газетой. Содержимое выносили на улицу в ведре и высыпали в специальный бак. Это были отголоски советского быта, ведь в СССР даже полиэтиленовые пакеты были дефицитом. Пакеты для мусора украинцы стали массово использовать во второй половине 1990-х.

В США и странах Западной Европы пакеты начали использовать на несколько десятилетий раньше.

Фото: depositphotos.com

Изобрел этот удобный в использовании предмет канадец Гарри Василик в результате экспериментов с новым на то время материалом – полиэтиленом. В 1950 году Василик у себя дома изготовил первый полиэтиленовый пакет для мусора. Он не имел завязок, а только запайку с одной стороны. Ученый предложил свое изделие одной из больниц. Изделие приобрел госпиталь, в котором лечили людей, страдающих от полиомиелита. Благодаря использованию пакетов для утилизации инфицированных материалов удалось погасить вспышку этого заболевания.

Вскоре компания Union Carbide купила права на производство пакетов для мусора. С конца 1960-х годов их стали продавать в магазинах для дома и предложили использовать в быту.

Фото: depositphotos.com

В 1984 году изделие дополнили шнурком, который позволил наполнять пакет и не терять его содержимое по дороге к мусорному баку.

Сейчас все более популярными становятся пакеты для мусора из биоразлагаемого полиэтилена, являющиеся более экологичными. Еще один современный тренд – разделение отходов по категориям. Это важно делать, чтобы упростить дальнейшую переработку мусора и помочь сделать ее более эффективной. Для удобства сортировки мусора можно использовать несколько мусорных пакетов одновременно, но разных цветов, чтобы отдельно выбрасывать органические и неорганические отходы.