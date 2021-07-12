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Лучшие STEM-игрушки для детей в 2021 году

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Лучшие STEM-игрушки для детей в 2021 году / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

STEM-обучение посредством технологических игрушек – мировой тренд. Оно направлено на развитие интеллектуальных способностей ребенка и наглядную демонстрацию применения науки в жизни с раннего детства. Ежегодно в нишу заходят новые игроки рынка, предлагая модули, обучающие основам программирования, робототехники, химии, электроники и электрики. Весной 2021 года были названы лидеры рейтинга лучших STEM-игрушек.

Что такое STEM?

STEM – аббревиатура Science Technology Engineering Math, то есть наука, технологии, инженерия, математика. Целью игр этой серии является вовлечение детей в научно-техническое творчество. Новое поколение живет в мире мощных смартфонов, имеет доступ к разнообразному контенту, умеет скачивать, устанавливать и пользоваться программами, приложениями, и таких ребят нужно заинтересовывать чем-то особенным.

Крупный украинский ретейлер "Панама" в числе первых предлагает новинки для детей, обожающих мир электроники и технологий. Ассортимент предложений включает игровые наборы с роботами и карточками для программирования, интерактивные игрушки, помогающие знакомиться с азами кодирования, конструкторы "Спутник", "Программируемый светодиод", "Робомобиль", "Гидравлическая киберрука" и т.д.

Развитие компетенций при использовании STEM-игрушек:

  • опыт конструирования в различных ракурсах, проекциях;

  • освоение пространства, геометрических тел, фигур, цифровых и медийных технологий;

  • развитие логики, алгоритмического мышления, способностей к практическому и умственному экспериментированию;

  • улучшение навыков планирования, моделирования, нахождение закономерностей, формирование основ программирования.

Чтобы удивить и заинтересовать современного ребенка, нужны сложные, хитроумные игрушки с забавными техническими трюками, электроникой. Направление интересное, и пока в нем есть место для новых игроков. Это одна из причин, по которой STEM-ниша активно развивается.

Настольные игры с фотодиодами, резисторами и переключателями, головоломки со множеством электрических цепей, игры-бродилки по таблице Менделеева, настолки типа "Починим комп" – это лишь небольшая часть образовательных игрушек, уже ставших хитами. В новый топ вошли устройства, открывающие практически безграничные возможности для простого и доступного освоения новых технологий.

Лучшие STEM-игрушки для детей в 2021 году

Новое поколение требует креатива, поэтому STEM-направление расширилось еще одним модулем. A – art, означает искусство, и новые хиты, конечно, предусматривают творческую составляющую. Теперь наука для детей будет веселой, интересной и увлекательной, а главное – нескучной!

Топ STEAM-игрушек:

  • Wonder Workshop Dash – прочный, вандалостойкий робот, которого можно научить петь, танцевать и играть с помощью голосовых команд и соответствующих приложений.

  • Intelino Smart Train – набор умных поездов, учит детей программировать. Они могут отдавать команды поезду, кладя цветные плитки на рельсы или управляя им из приложения.

  • Elenco Snap Circuits Jr. – обучение основам электротехники без пайки, можно реализовать более 100 электрических проектов (фотодатчик, выключатель света, сирена и т.д.).

  • Конструктор Fischertechnik Profi "Пневматика" – комплект для строительства экскаватора, цехового крана, штамповочной машины, знакомит ребят с законами физики. В наборе есть компрессор, ручные клапаны, насос, резервуар сжатого воздуха, пневматические цилиндры.

  • Lego Vidiyo – музыкальный видеомейкер, использующий дополненную реальность. Приложение позволяет ребятам создавать, сниматься в собственных музыкальных клипах, используя детали Lego и мини-фигурки.

  • Игрушки-головоломки Gear 8 от Play-A-Maze – помогают детям овладеть физическими навыками, инженерными компетенциями, а взрослым снять стресс и расслабиться.

Рейтинг составлен специалистами по информатике, искусственному интеллекту, робототехнике, образованию, медицине и науке о развитии. Наибольший образовательный эффект отмечается при совмещении различных наборов. Так, химический эксперимент можно дополнить конструкцией из Lego Education, синтезировать художественное и техническое творчество (рисованная, кукольная, флеш-анимация и т.д.). Чем шире и разнообразнее опыт ребенка, тем сильнее интерес к освоению новых знаний.

Теги: образование, технологии, Lego, творчество, игры, игрушки
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