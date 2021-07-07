Nintendo представила новую версию своей консоли Switch

Новая модель получила название Nintendo Switch OLED. Она оснащена OLED-экраном с диагональю семь дюймов (у оригинальной консоли диагональ составляла 6,2 дюйма), а также встроенными динамиками с улучшенным звуком и 64 гигабайтами внутренней памяти.
Отличие OLED-экрана от классического LCD-дисплея в том, что у него нет подсветки. Для отображения картинки используется свет, испускаемый каждым отдельным пикселем. Черный цвет достигается путем выключения пикселей.
Также обновленная консоль будет поддерживать все игры для оригинальной Switch. Контроллеры и док-станция тоже будут взаимозаменяемы. Консоль поступит в продажу 8 октября.
Nintendo – японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем, со штаб-квартирой в Киото. Компания создала множество крупных франшиз, таких как Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pokémon, Kirby, Metroid и другие.
В 2020 году компания стала рекордсменом по прибыли на мобильных играх, заработав на них более $1 млрд.