Nintendo представила новую версию своей консоли Switch

Новая модель получила название Nintendo Switch OLED. Она оснащена OLED-экраном с диагональю семь дюймов (у оригинальной консоли диагональ составляла 6,2 дюйма), а также встроенными динамиками с улучшенным звуком и 64 гигабайтами внутренней памяти.

Отличие OLED-экрана от классического LCD-дисплея в том, что у него нет подсветки. Для отображения картинки используется свет, испускаемый каждым отдельным пикселем. Черный цвет достигается путем выключения пикселей.

Фото: nintendo.ru

Также обновленная консоль будет поддерживать все игры для оригинальной Switch. Контроллеры и док-станция тоже будут взаимозаменяемы. Консоль поступит в продажу 8 октября.

Фото: nintendo.ru