Обзор рынка клинкерной плитки в Одессе в 2023 году

Клинкерная плитка против клинкерного кирпича

Оба материала изготавливаются из тугоплавких сортов глины, в которые добавляют флюсы и пигменты. Оба вида заготовок обжигаются при температуре выше 1200 °C. Отличаются они только формой и толщиной. Кирпич выпускается в виде правильного параллелепипеда, но бывает разного размера, например у стандартной модели они 250×120×65 мм. По цвету кирпич бывает красно-оранжевым, желтым, фиолетовым, бордовым с гладкой, шероховатой или глазурованной поверхностью.

Клинкерная плитка гораздо тоньше кирпича. Ее толщина варьирует от девяти до 17 мм, зато длина может достигать 295 мм, а ширина 113 мм. Американские образцы имеют одинаковую толщину, равную 15 мм.

Прямоугольные плитки дополняются фасонными элементами, которыми облицовывают дверные и оконные проемы, а также углы. Фасад при этом имеет безупречный вид, он защищен от атмосферного влияния. Материал оказывает меньшую нагрузку на стены и обходится дешевле своего полнотелого собрата.

Преимущества клинкерной плитки

Фасадный клинкер:

плотный, поэтому влагонепроницаемый и морозостойкий;

долговечный, с реальным сроком службы от 50 лет;

плохо проводит тепло, то есть не дает теплу улетучиться;

инертный к химическому и биологическому воздействию;

стойкий к выгоранию;

не требующий особого ухода;

И, наконец, это экологически безопасный для людей и природы стройматериал.

Сфера использования клинкерной плитки

Это идеальный вариант для облицовки фасадов, обустройства лестниц, мощения улиц и тротуаров, оформления дорожек в саду. При обустройстве бассейнов используются модели с шероховатой поверхностью.

Клинкерную плитку можно приклеить на стену. Это традиционный "мокрый" способ монтажа. Если же поверхность неровная, то клинкер крепят к обрешетке или подготовленному каркасу. По окончании работ заделывают швы.

Производители клинкерной плитки

На рынке фасадной плитки Одессы компания Roofstone предлагает только самые надежные бренды, среди основных:

Roben – немецкий концерн, выпускающий первоклассный продукт из очищенной глины. С клинкером от Roben фасад получится на 35% дешевле, чем в случае использования кирпича, для которого потребуется фундамент большей ширины;

фасад получится на 35% дешевле, чем в случае использования кирпича, для которого потребуется фундамент большей ширины; Ammonit (Германия) – еще один производитель, продукцию которую можно покупать с закрытыми глазами. Изделия безупречного качества, идеальной геометрии, 12 теплых натуральных оттенков любой фасад превратят в шедевр;

Loft-Brick (Польша) – проверенный бренд, поставляющий на кровельный рынок стильные коллекции в широкой цветовой гамме оттенков. Материал отличается надежностью, прочностью и долговечностью. Он придаст модный лоск любой поверхности.

В Одессе клинкерная плитка представленных выше брендов заинтересовала сначала продавцов, а потом архитекторов, прорабов и застройщиков. Причина в высоком качестве фасадного клинкера и конкурентных ценах, привлекательных для украинского потребителя.