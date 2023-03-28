Обзор рынка клинкерной плитки в Одессе в 2023 году

Клинкерная плитка против клинкерного кирпича
Оба материала изготавливаются из тугоплавких сортов глины, в которые добавляют флюсы и пигменты. Оба вида заготовок обжигаются при температуре выше 1200 °C. Отличаются они только формой и толщиной. Кирпич выпускается в виде правильного параллелепипеда, но бывает разного размера, например у стандартной модели они 250×120×65 мм. По цвету кирпич бывает красно-оранжевым, желтым, фиолетовым, бордовым с гладкой, шероховатой или глазурованной поверхностью.
Клинкерная плитка гораздо тоньше кирпича. Ее толщина варьирует от девяти до 17 мм, зато длина может достигать 295 мм, а ширина 113 мм. Американские образцы имеют одинаковую толщину, равную 15 мм.
Прямоугольные плитки дополняются фасонными элементами, которыми облицовывают дверные и оконные проемы, а также углы. Фасад при этом имеет безупречный вид, он защищен от атмосферного влияния. Материал оказывает меньшую нагрузку на стены и обходится дешевле своего полнотелого собрата.
Преимущества клинкерной плитки
Фасадный клинкер:
И, наконец, это экологически безопасный для людей и природы стройматериал.
Сфера использования клинкерной плитки
Это идеальный вариант для облицовки фасадов, обустройства лестниц, мощения улиц и тротуаров, оформления дорожек в саду. При обустройстве бассейнов используются модели с шероховатой поверхностью.
Клинкерную плитку можно приклеить на стену. Это традиционный "мокрый" способ монтажа. Если же поверхность неровная, то клинкер крепят к обрешетке или подготовленному каркасу. По окончании работ заделывают швы.
Производители клинкерной плитки
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