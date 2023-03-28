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Обзор рынка клинкерной плитки в Одессе в 2023 году

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Клинкерную плитку можно приклеить на стену
Клинкерную плитку можно приклеить на стену
Фото: depositphotos.com

Бытует мнение, что, если фасад по каким-то причинам нельзя облицевать клинкерным кирпичом, выручит клинкерная плитка. На расстоянии в несколько метров ее не отличить от кирпича. Она визуально привлекательна, некоторые коллекции имитируют натуральный камень и дерево. Плитка сделана из того же сырья, что и кирпич, то есть из сланцевой глины, но стоит дешевле и монтируется быстрее. Эти свойства клинкерной плитки сделали ее максимально популярной на рынке Одессы и области. С ней любой дом выглядит современно и дорого, при этом без особых затрат.

Клинкерная плитка против клинкерного кирпича

Оба материала изготавливаются из тугоплавких сортов глины, в которые добавляют флюсы и пигменты. Оба вида заготовок обжигаются при температуре выше 1200 °C. Отличаются они только формой и толщиной. Кирпич выпускается в виде правильного параллелепипеда, но бывает разного размера, например у стандартной модели они 250×120×65 мм. По цвету кирпич бывает красно-оранжевым, желтым, фиолетовым, бордовым с гладкой, шероховатой или глазурованной поверхностью.

Клинкерная плитка гораздо тоньше кирпича. Ее толщина варьирует от девяти до 17 мм, зато длина может достигать 295 мм, а ширина 113 мм. Американские образцы имеют одинаковую толщину, равную 15 мм.

Прямоугольные плитки дополняются фасонными элементами, которыми облицовывают дверные и оконные проемы, а также углы. Фасад при этом имеет безупречный вид, он защищен от атмосферного влияния. Материал оказывает меньшую нагрузку на стены и обходится дешевле своего полнотелого собрата.

Преимущества клинкерной плитки

Фасадный клинкер:

  • плотный, поэтому влагонепроницаемый и морозостойкий;
  • долговечный, с реальным сроком службы от 50 лет;
  • плохо проводит тепло, то есть не дает теплу улетучиться;
  • инертный к химическому и биологическому воздействию;
  • стойкий к выгоранию;
  • не требующий особого ухода;

И, наконец, это экологически безопасный для людей и природы стройматериал.

Сфера использования клинкерной плитки

Это идеальный вариант для облицовки фасадов, обустройства лестниц, мощения улиц и тротуаров, оформления дорожек в саду. При обустройстве бассейнов используются модели с шероховатой поверхностью.

Клинкерную плитку можно приклеить на стену. Это традиционный "мокрый" способ монтажа. Если же поверхность неровная, то клинкер крепят к обрешетке или подготовленному каркасу. По окончании работ заделывают швы.

Производители клинкерной плитки

На рынке фасадной плитки Одессы компания Roofstone предлагает только самые надежные бренды, среди основных:

  • Roben – немецкий концерн, выпускающий первоклассный продукт из очищенной глины. С клинкером от Roben фасад получится на 35% дешевле, чем в случае использования кирпича, для которого потребуется фундамент большей ширины;
  • Ammonit (Германия) – еще один производитель, продукцию которую можно покупать с закрытыми глазами. Изделия безупречного качества, идеальной геометрии, 12 теплых натуральных оттенков любой фасад превратят в шедевр;
  • Loft-Brick (Польша) – проверенный бренд, поставляющий на кровельный рынок стильные коллекции в широкой цветовой гамме оттенков. Материал отличается надежностью, прочностью и долговечностью. Он придаст модный лоск любой поверхности.

В Одессе клинкерная плитка представленных выше брендов заинтересовала сначала продавцов, а потом архитекторов, прорабов и застройщиков. Причина в высоком качестве фасадного клинкера и конкурентных ценах, привлекательных для украинского потребителя.

Теги: Одесса, строительство, ремонт, дом
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