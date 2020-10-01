Промышленная гидравлика в Украине: особенности эксплуатации, состояние рынка

Понятие "гидравлика" включает в себя огромное количество механизмов, агрегатов, систем разного масштаба, действующих благодаря энергии, возникающей при сжатии жидкости. Около 95% промышленных предприятий Украины используют подобное оборудование в своей работе.

Гидравлика характеризуется высокой производительностью, надежностью и плавностью хода. Именно эти качества делают ее универсальным решением при выполнении производственных задач.

Разновидности гидравлического оборудования

Выпускаемую сегодня на украинском рынке гидравлику можно условно поделить на две большие группы:

мобильные системы – устанавливаются в снегоуборочных машинах, экскаваторах, землеройках и прочей спецтехнике;

промышленное оборудование – используется в металлорежущих станках, машиностроительных комплексах и т.д.

Именно вторая категория представляет наибольший интерес в последнее время. Интенсивный рост промышленности на общемировом уровне вынуждает украинские предприятия постоянно вкладываться в совершенствование используемого оборудования. Без гидравлических систем невозможно представить современное строительство, металлургию и другие индустриальные отрасли.

Основные элементы промышленной гидравлики и правила эксплуатации

К основным элементам промышленной гидравлической системы относят:

насос – именно он занимается перекачкой рабочей жидкости и определяет производительность оборудования;

гидромотор – создает крутящий момент, может отличаться в разных моделях техническими параметрами и конструкцией;

гидрораспределитель – отвечает за распределение жидкости, управляет движением выходного звена мотора;

фильтры – очищают масло, обеспечивают стабильность функционирования системы;

аккумуляторы – накапливают излишки энергии и отдают их при необходимости.

Промышленная гидравлика создана для работы в тяжелых условиях. Она легко переносит условия повышенной влажности, пыльности воздуха – закрытый корпус оборудования надежно защищает ее внутренности от внешней среды. Гидравлические системы должны использоваться строго по назначению и регулярно проходить техобслуживание. Это позволяет исключить неполадки и гарантировать максимально долгий срок службы.

Рынок гидравлических механизмов в Украине

Гидравлическое оборудование можно встретить на самых разных предприятиях в Украине. Его активно используют представители промышленности – в автомобилестроении, при возведении зданий любого типа, в энергетике, тепло- и водоснабжении. Сложно назвать отрасль хозяйственной деятельности, где гидравлика не сможет принести пользу и повысить качество работ.

Многие отечественные компании занимаются проектированием, производством, реализацией и обслуживанием гидравлических систем. Заводы и поставщики раскиданы по всей стране, купить готовое решение легче всего через интернет. Например, большим спросом пользуется промышленная гидравлика от Bulat-Metal – компании, на сайте которой есть все для обеспечения производственного цеха или строительной площадки. При необходимости вы можете заказать даже специфическое оборудование.

Украинский рынок гидравлических механизмов не стоит на месте. Промышленные системы постоянно совершенствуются, становятся более эффективными и надежными. Рекомендуем приобретать гидравлику у проверенных поставщиков, которые напрямую контактируют с производителями.